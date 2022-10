Wojna w Ukrainie. Co wiadomo o poniedziałkowych rosyjskich atakach rakietowych [PODSUMOWANIE]

Według ukraińskiego resortu obrony do porannych poniedziałkowych ataków Rosjanie używali samolotów w rejonie Morza Kaspijskiego i rosyjskiego Niżnego Nowogrodu. Za pomocą lotnictwa wystrzeliwali precyzyjne rakiety X-101, X-555.

REKLAMA

Rakiety były wystrzeliwane też z naziemnych systemów Iskander, a także z wyrzutni m.in. rakiet Kalibr i Tornado umieszczonych na okrętach.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W sumie, spośród 83 rosyjskich rakiet ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 43. Ukraińcy zestrzelili też około 10 irańskich dronów kamikadze Shahed-136, których część startowała z terytorium Białorusi, a część z okupowanego Krymu.

Zobacz wideo Hetman o ustawie o ochronie ludności: Odbierająca wolność nie tylko samorządom, ale i Polakom

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak na miasta

Według najnowszego bilansu ofiar podanego przez władze Kijowa tylko w tym mieście zginęło 5 cywilów, a 51 zostało rannych. 4 cywilów zginęło w obwodzie zaporoskim. Ukraińska policja informuje o łącznie 10 ofiarach śmiertelnych i ok. 60 rannych.

Rosjanie ostrzeliwali też Zaporoże, Chmielnicki i zachodnie obwody Ukrainy. Uszkodzili kilkanaście ważnych obiektów infrastruktury. W kilku miastach nie było prądu - m.in. w Tarnopolu i Lwowie. Ukraiński wojskowy poinformował, że Rosjanie planowali i przygotowywali zmasowany atak już od pierwszych dni października.

Putin mówi o odwecie: Reakcje będą ostre. Kułeba: Jest zdesperowany

Ataki spotkały się już ze stanowczą reakcją innych krajów. Szef Rady Europejskiej Charles Michel nazwał je "zbrodniami wojennymi" i ocenił, że pokazują one desperację Kremla. Zadeklarował też dalsze wspieranie Ukrainy, pociągnięcie do odpowiedzialności rosyjskiego reżimu. Słowa potępienia wystosowali także m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

We wtorek ma odbyć telekonferencja przywódców grupy G7 i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Pilne konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy po rosyjskich atakach

Tymczasem na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Medyce i Korczowej w kierunku z Ukrainy do Polski zostały uruchomione pasy do odprawy pojazdów ciężarowych nieprzewożących ładunku. Jak informuje Straż Graniczna, zrobiono to w uzgodnieniu ze stroną ukraińską. W poniedziałek rano odprawy na przejściach zostały wstrzymane. Przyczyną jest awaria prądu po stronie ukraińskiej.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>