Kobieta była przetrzymywana w szopie przed kliniką medyczną w Iziumie. Na ścianie wyryła swoje imię oraz informację, co robili jej oprawcy. "Pomyślałam, że jeśli mój syn będzie mnie szukał, może znajdzie te napisy i zrozumie, że tam byłam i tam umarłam" - mówi Ałła dziennikarzom "The Washington Post". Nieopodal budynku, w którym się znajdowała, przetrzymywano też jej męża.





Wojna w Ukrainie. Małżeństwo było przetrzymywane w okupowanym Iziumie

W Iziumie w północno-wschodnim regionie Charkowa rosyjskie wojska przebywały od marca do września. Gdy siły ukraińskie zdobyły miasto, okazało się, że mieszkańcy byli zabijani i torturowani przez okupantów. Według informacji przekazanych przez Ałłę dziennikarzom "The Washington Post", zarówno ona jak i jej mąż byli przetrzymywani przez 10 dni w lipcu. 52-latka została zatrzymana przez rosyjskich żołnierzy, ponieważ ci szukali informacji na temat jej syna, któremu zarzucali współpracę z ukraińską Służbą Bezpieczeństwa. Ałła oraz jej mąż zostali też zatrzymani dlatego, że pracowali w regionalnej firmie gazowniczej. Okupacja Iziuma przez rosyjskie wojska rozpoczęło się w marcu. Wtedy też, po pierwszym ostrzale miasta, Ałła poszła do mieszkania syna, aby sprawdzić, w jakim jest stanie, ponieważ jej syn pracował w innym miejscu w obwodzie charkowskim. Sąsiedzi poinformowali ją, że Rosjanie przeszukali mieszkanie.



Po kilku dniach Rosjanie zaczęli nękać Ałłę i jej męża. Mówili, że szukają broni, zdjęć ich syna, a następnie zaczęli przesłuchiwać małżeństwo, a także nalegali, by współpracowali z Rosją. "Cały czas nam grozili, mówiąc mi, że jeśli mój syn będzie z nimi współpracował, nie dotkną nas, wszystko będzie dobrze. Żyliśmy w ciągłym strachu" - mówi Ałła. Małżeństwo nie chciało zostawić starszych rodziców i wyjechać z miasta. Burmistrz Iziuma, który był mianowany przez Rosjan, oraz mężczyźni, którzy podawali się za pracowników FSB, prosili Ałłę, aby ta wróciła do pracy w spółce gazowej. Dopływ gazu w mieście był wyłączony, Rosjanie chcieli go ponownie włączyć. Ałła upierała się, że nie wróci do pracy. 1 lipca o godz. 11 przed ich domem pojawiły się dwa rosyjskie samochody oznaczone "Z". Mężczyźni, którzy wysiedli z samochodów, wypominali kobiecie, że nie chciała wrócić do pracy, a następnie nałożyli 52-latce oraz jej mężowi torby na głowy, związali ręce i wrzucili do samochodu.

Wojna w Ukrainie. Ałła przez 10 dni była torturowana w rodzinnym mieście

Ałła pamięta, że została wywieziona do ciemnej szopy, a Rosjanie mówili: "wybijemy z ciebie Ukrainkę, nie wyjdziesz stąd żywa. Albo akceptujesz nasze zasady i przyznajesz, że mieszkasz w Rosji, albo zginiesz. Nikt cię nigdy nie znajdzie". Po godzinie żołnierze zabrali ją do innego budynku i zażądali, aby się rozebrała. Kobieta odmówiła. "Na siłę mnie rozebrali, położyli na stole i zaczęli dotykać; wszędzie. Rzucali mnie na kolana, pytali, czy wiem, co robią z Ukrainkami i matkami funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy?" - relacjonuje Ałła. "Związujemy ich nago na głównym placu i wysyłamy ich zdjęcia ich synom, aby zobaczyli, co możemy zrobić ich rodzicom" - kontynuuje kobieta. Rosjanie kazali jej się rozebrać, zanim wejdą do szopy. "Zaczęłam płakać i krzyczeć, ale on zdjął moje ubranie i zapytał swoich żołnierzy, kto pierwszy mnie zgwałci". Przez trzy dni dowódca zmuszał ją do seksu oralnego. W tym czasie jej mąż był przetrzymywany w sąsiednim garażu. Ałła słyszała, jak Rosjanie mówili mu, że ją gwałcą. Kobieta miała też dwa wiadra - jedno miało służyć jako toaleta, a w drugim dostawała owsiankę i czerstwy chleb. "Byłam zdeterminowana, żeby popełnić samobójstwo. W stodole było kilka bolców, a ja miałam stanik, więc pomyślałam, żeby się powiesić. Nie wyszło. Zaczęłam płakać. Cały czas płakałam. Usłyszeli, jak płaczę, wrócili i znów zaczęli mnie nękać" - opowiada kobieta.

Rosjanie domagali się informacji na temat dostaw gazu do Iziumu, jednocześnie razili jej stopy prądem. "Nie potrafię wyrazić, jaki to był ból" - mówi Ałła. Po 10 dniach małżeństwo zostało wypuszczone na stacji benzynowej. Uciekli do nieokupowanej części Ukrainy, a we wrześniu wrócili do Iziumu. Ałła razem z mężem i dziennikarzami odwiedziła miejsce, w którym była przetrzymywana - na ścianie znaleźli napis Rosjan "Prawda cię wyzwoli". "Jesteśmy Ukraińcami. Zawsze byliśmy za Ukrainą. Za to zostaliśmy ukarani" - komentuje Ałła.

