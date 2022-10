W poniedziałek 10 października Rosja rozpoczęła serię ataków rakietowych na Ukrainę. - Od dzisiejszego ranka Rosja wystrzeliła już 75 rakiet na Ukrainę, z których 41 zostało zestrzelonych przez siły obrony powietrznej - przekazał głównodowodzący sił zbrojnych, Walery Załużny. Atak Rosjan wciąż trwa, a z najnowszych informacji wynika, że rosyjskiego Astrachania w kierunku Ukrainy najeźdźcy wystrzelili kolejnych 37 rakiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Belgrad. Protesty wsparcia dla Ukrainy po ogłoszeniu aneksji części ukraińskich ziem przez Putina

Rosja atakuje Ukrainę. W kijowskim schronie dzieci śpiewają hymn Ukrainy

Mieszkańcy stolicy zostali poproszeni o udanie się do schronów - m.in. w niedziałającym dziś kijowskim metrze. W jednym ze schronów pojawiła się także grupka dzieci. Na nagraniu widać, że mają ze sobą plecaki - być może są to więc podopieczni jednej ze szkół. W schronie ustawiono też krzesła i stoły, na których widać książki czy przybory do rysowania. W pewnym momencie ktoś intonuje hymn Ukrainy.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosja atakuje Kijów. "Nikt nie ma wątpliwości, że to odwet"

"Dzieci w Kijowie śpiewają w schronie ukraiński hymn - ma to miejsce podczas zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych i przed rozpoczęciem zajęć" - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Trwa zmasowany rosyjski atak rakietowy na wiele miast i miasteczek Ukrainy. Dużo trafień w infrastrukturę cywilną. W wielu miejscach występują zakłócenia w dostawach prądu, gazu, są przerwy w połączeniach komórkowych i działaniu internetu. Skala dokonanych zniszczeń i szkód jest nadal niejasna" - dodaje w kolejnym wpisie Heraszczenko.

Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez dziennikarza TVN24 Andrzeja Zauchę wynika, że w Kijowie zginęło co najmniej osiem osób. Na nagraniach udostępnionych wcześniej w internecie widać zniszczenia, do których doszło w centrum stolicy Ukrainy. Na skrzyżowaniach znajdowały się płonące samochody osobowe. Rakiety trafiały także w budynki cywilne czy park miejski.

Indie unikają odpowiedzi, czy potępią aneksję wschodnich ziem Ukrainy