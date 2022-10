Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy kolejnych kilkadziesiąt rakiet. Wyleciały m.in. z Astrachania

Chwilę przed godz. 10 czasu polskiego deputowany Nikoła Kniażycki powiedział w Polsat News, że w kierunku Ukrainy leci kolejnych 37 pocisków wystrzelonych z Astrachania.

Rakiety miały też wylecieć z kierunku Morza Czarnego. To z kolei wiadomość przekazana przez Witalija Kima, gubernatora obwodu mikołajowskiego.

Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy kilkadziesiąt rakiet

Co najmniej osiem osób nie żyje, a prawie 30 jest rannych - to wstępny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. W poniedziałek Kijów został zaatakowany rosyjskimi rakietami. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Mer Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że pociski trafiły w obiekty infrastruktury krytycznej.

"Stolica jest atakowana przez rosyjskich terrorystów! Rakiety uderzyły w obiekty w centrum miasta (w rejonie szewczenkowskim) i w rejon sołomjanski. Alarm powietrzny, a co za tym idzie zagrożenie, trwa. Apeluję do wszystkich mieszkańców stolicy: podczas alarmu pozostań w schronach. [...] Jeśli nie ma pilnej potrzeby, dziś lepiej nie wyjeżdżać. Proszę mieszkańców przedmieść, aby nie jechali dziś do stolicy. Centralne ulice Kijowa zostały zablokowane przez funkcjonariuszy, służby ratownicze pracują" - napisał mer Kijowa Witalij Kliczko przed godz. 9:00 czasu polskiego.

Od rana trwają serie rosyjskich ataków na ukraińskie miasta m.in. Kijów, Lwów, Dniepr, Tarnopol i Zaporoże. Do rosyjskiego ostrzału rakietowego Kijowa doszło w czasie wizyty w stolicy unijnego komisarza odpowiedzialnego za sprawiedliwość Didiera Reyndersa. Komisarz poinformował na Twitterze, że wraz z delegacją schował się w hotelowym schronie i że wszyscy są bezpieczni.

Wczoraj Didier Reynders spotkał się z prokuratorem generalnym Ukrainy i rozmawiał na temat zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy. "Potwierdziłem, że Unia Europejska zapewni wszelkie niezbędne wsparcie, aby pociągnąć do odpowiedzialności rosyjskich zbrodniarzy" - napisał na Twitterze unijny komisarz.

