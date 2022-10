Dmitrij Miedwiediew udzielił pisemnego wywiadu Nadanie Friedrichson ze stacji telewizyjnej "Zwiezda", należącej do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który został opublikowany 9 października. Były prezydent Rosji skomentował w nim wysadzenie mostu krymskiego, zapowiadając, że "reakcją Rosji na tę zbrodnię może być tylko bezpośrednie zniszczenie terrorystów, tak, jak zareagowałyby inne kraje. Na to właśnie czekają obywatele Rosji" - przekazuje CNN.



Rosja. Dmitrij Miedwiediew oskarża Ukrainę o wysadzenie mostu krymskiego

Wywiad został opublikowany na kanale Nadany Friedrichson w serwisie Telegram. Dmitrij Miedwiediew podczas rozmowy określił atak na most krymski "aktem terrorystycznym i sabotażem dokonanym przez zbrodniczy reżim kijowski. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Wszystkie raporty i wnioski zostały sporządzone". Dodał, że uderzenie w kluczową arterię było przeprowadzone przez "upadłe państwo ukraińskie".

Miedwiediew został również zapytany o to, jak przebiega mobilizacja w Rosji. Odpowiedział, że "odbywa się w taki sposób, w jaki może mieć miejsce w kraju, w którym nie było jej od ponad 80 lat. Jest prawdziwy patriotyzm, są ludzkie emocje. Ale najważniejsze jest to, że kraj zjednoczył się, aby chronić nasz naród i Ojczyznę. I to jest gwarancja naszego bezwarunkowego zwycięstwa" - czytamy w opublikowanym wywiadzie na Telegramie.

W niedzielę 9 października do ataku na most krymski odniósł się Władimir Putin podczas rozmowy z Aleksandrem Bastrykinem, szefem rosyjskiego komitetu śledczego. "Nie ma wątpliwości, że atak miał na celu zniszczenie krytycznej infrastruktury cywilnej Federacji Rosyjskiej" - powiedział Putin. Most krymski był kluczowym szlakiem logistycznym dla rosyjskich sił zbrojnych, najważniejszym bezpośrednim szlakiem drogowym oraz kolejowym prowadzącym z Rosji na Krym. Rosjanie zbudowali go po aneksji Krymu w 2014 r. Aleksander Bastrykin przekazał, że wszczęto śledztwo w sprawie zniszczenia mostu, a podejrzani zostali zidentyfikowani przy wsparciu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - informuje CNN.





