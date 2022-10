Atak Rosji na Kijów. Zełenski z apelem do narodu. Kułeba: Jedyną taktyką Putina jest terror

Co najmniej 8 osób nie żyje, a 24 są ranne - to wstępny bilans poniedziałkowego ataku Rosjan na Kijów. W centrum stolicy Ukrainy słychać było co najmniej kilka eksplozji. "Próbują nas unicestwić i zmieść z powierzchni ziemi" - napisał prezydent Ukrainy.

