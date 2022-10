"Rosja jeszcze raz udowodniła, że jest państwem terrorystycznym". Szef MSZ Ukrainy z apelem do świata

Dmytro Kułeba oświadczył, że celem ataku było sterroryzowanie ludności cywilnej. - Rosja jeszcze raz udowodniła, że jest państwem terrorystycznym, które trzeba powstrzymać wszelkimi możliwymi sposobami - powiedział ukraiński minister. Wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny do wysłania do Zaporoża misji, która miałaby udokumentować rosyjskie zbrodnie.

Kułeba zaapelował też do władz Stanów Zjednoczonych o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał społeczność międzynarodową do potępienia Rosji i zacieśnienia nałożonych na nią sankcji.

Zaapelował do partnerów Ukrainy o przyspieszenie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dmytro Kułeba wezwał też kraje, które zachowują neutralność wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej, aby wysłały do Zaporoża swoich przedstawicieli. Mogliby się przekonać, do czego ta neutralność prowadzi - dodał ukraiński minister.