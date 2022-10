Putin spotka się z członkami Rady Bezpieczeństwa. Tematem Most Krymski? Rzecznik Kremla nie ujawnia

Informację o udziale prezydenta Rosji Władimira Putina w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa potwierdził w niedzielę rzecznik Dmitrij Pieskow.

Pytany o to, czy omawiana będzie kwestia Mostu Krymskiego, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi - podaje agencja TASS. Rzecznik Kremla zapowiedział, że szczegóły będą podawane już po spotkaniu.

Putin odbywa spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa regularnie, ostatnim razem 29 września. Jednym z tematów była m.in. częściowa mobilizacja.

W posiedzeniach uczestniczą m.in. premier Michaił Miszustin, przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko, przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin, minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i minister obrony Siergiej Szojgu.

Eksplozja na Moście Krymskim

Do eksplozji na nielegalnej rosyjskiej przeprawie łączącej okupowany Krym z Rosją doszło w sobotę rano. Ukraińskie wojsko potwierdziło, że na moście zapłonęły cysterny z paliwem. Uszkodzona została też samochodowa część mostu, ale Rosjanie przywrócili ruch na jednej nitce.

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez ukraińskie media wybuchy na Moście Krymskim to efekt działalności ukraińskich służb. O tym, że eksplozja, do której doszło na moście, była operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, informują między innymi agencja Interfax Ukraina, a także portal Ukraińska Prawda. Media powołują się na swoje źródła zbliżone do służb. SBU nie komentuje tych informacji.

