Kirgistan odwołał wspólne ćwiczenia z Rosją i innymi państwami. Bez wyjaśnień

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan) w ostatnich dniach odbywała ćwiczenia w Kazachstanie.

Żołnierze mieli przenieść się do Kirgistanu, by rozpocząć tam ćwiczenia "Nierozerwalne Braterstwo - 2022". Miały one odbywać się od poniedziałku do piątku.

Jak informuje portal svoboda.org, Kirgistan ćwiczenia odwołał, nie podając powodu. Tym samym żołnierze mają wrócić do swoich krajów.

Kirgistan odwołuje wspólne ćwiczenia

Najprawdopodobniej główną przyczyną były ostatnie, wrześniowe starcia na pograniczu Kirgistanu i Tadżykistanu. Konflikt rozpoczął się kiedy, gdy według kirgiskiej straży granicznej wojsko Tadżykistanu zaatakowało jedną z kirgiskich wiosek. W odpowiedzi Tadżykistan oskarżył kirgiską armię o ostrzelanie posterunku i siedmiu wsi za pomocą ciężkiego sprzętu. Zginęło ok. stu osób.

Deputowani parlamentu Kirgistanu domagali się wycofania Tadżykistanu ze wspólnych ćwiczeń.

