SBU przesłuchała rosyjskiego wojskowego. Ukraińcy "roznieśli pluton w minutę"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nagranie opublikowała w niedzielę (9 października). Rosjanin, który został schwytany przez ukraińską armię i wzięty do niewoli w obwodzie charkowskim, szczegółowo opisuje straty, jakie we wrześniu poniosły "zmobilizowane" wojska Władimira Putina.

SBU przesłuchała Rosjanina. Dwa dni szkolenia i na front

Mężczyzna opowiada o swoim pobycie na froncie, który nie trwał długo. Jak deklaruje, do Ukrainy przyjechał 13 września, a zaledwie 12 dni później trafił do niewoli. Zapewne jest to spowodowane jego marnym przygotowaniem. Zanim trafił na pole bitwy, przeszedł zaledwie "dwa dni szkolenia". - Poganiali nas trochę po poligonie. Trochę postrzelaliśmy i tyle. Tyle - powtórzył. Dodał, że otrzymał uprawnienia na prowadzenie bojowego wozu piechoty - BMP - ale, jak podkreślił, "na oczy żadnego BMP nie widział".

Jednostka wojennego jeńca miała walczyć w Donbasie, ale znalazła się w sąsiednim obwodzie charkowskim. Mężczyzna nie umie wyjaśnić, jak do tego doszło i dlaczego.

Później opisał też walki, w których uczestniczyła we wrześniu jego jednostka. - Cały pluton rozstrzelali w ciągu minuty [Ukraińcy - red.]. Zginęło 20 osób - opisywał.

Mężczyzna ocenił także ogłoszoną 21 września przez Władimira Putina mobilizację. Nazwał ją "braniem mięsa". Wyznał, że po ewentualnym powrocie do Rosji odmówi kolejnego powołania. - Nie ma takiej możliwości. Wolę siedzieć w więzieniu - podsumował.

