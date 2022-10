Rosyjski propagandysta chce odwołać święta. Zamiast choinek i ozdób mundury dla żołnierzy

Na Moście Krymskim 8 października doszło do wybuchu i ogromnego pożaru. Eksplozja poważnie uszkodziła konstrukcję, która podobnie jak krążownik Moskwa, była utożsamieniem rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie. Dla Kremla most miał nie tylko znaczenie symboliczne, ale przede wszystkim strategiczne. Pozwalał m.in. na sprawny transport żołnierzy i sprzętu wojskowego. Do zniszczenia odnieśli się propagandyści, którzy traktują ruch Ukraińców, jak cios w policzek.

Most Krymski zniszczony. "Duże kłopoty Rosji w perspektywie czasu"

Wybuch na Moście Krymskim. Propagandysta obarcza winą Zachód

Siergiej Mardan rozpoczął program "Sołowjow Live" w żałobnym tonie. - Przez cały dzień będziemy rozmawiać o tym, jak to się stało i co z tego wyniknie. Mogę teraz powiedzieć, że nic dobrego z tego nie wyniknie, to na pewno. Osiągnęli ogromny efekt propagandowy - stwierdził gospodarz telewizyjnego programu.

Zgodnie z linią kremlowskiej propagandy, Mardan żalił się na Zachód, obarczając winą za wybuch mostu Amerykanów. - Wiele kompetentnych osób tłumaczy, że to było skomplikowane zadanie, nie tylko dziennikarze czy komentatorzy, ale specjaliści. Istnieje wysoki poziom pewności, że operacja tej wielkości mogła zostać zorganizowana tylko przez zachodnie agencje wywiadowcze - mówił.

Przypomnijmy, "The Washington Post" podał nieoficjalnie, że za atakiem na Most Krymski mogły stać ukraińskie służby specjalne. Taką informację przekazała także m.in. agencja Interfax Ukraina czy portal Ukraińska Prawda. SBU nie odniósł się do spekulacji.

"Porównywanie Ukrainy do ISIS jest obraźliwe dla Rosjan"

Dziennikarz na antenie wyznał, że lekceważenie ukraińskich sił zbrojnych było błędem. - Nigdy nie powinniśmy się śmiać z Ukrainy - powiedział. Stwierdził też, że porównanie Ukrainy do terrorystycznego Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii (ISIS) jest "obraźliwe dla armii rosyjskiej". - ISIS to plemiona w sandałach zrobionych z opon. Nie mają miast, elektrowni, kolei ani fabryk. Ukraina ma to wszystko - wyjaśnił.

W kolejnej części wypowiedzi kontynuował swoją antyukraińską postawę, twierdząc, że to "okrutny kraj" i powtarzając kłamliwy kremlowski przekaz mający na celu usprawiedliwienie napaści Rosji na Ukrainę. - Ukraina to okrutny, zmotywowany, dobrze przygotowany wróg. To wrogi naród, który od co najmniej siedmiu i pół miesiąca toczy przeciwko nam pełną wojnę. Wciąż nazywamy to specjalną operacją wojskową, ale oni prowadzą wojnę - mówił zgodnie z narracją Moskwy, która ma wpoić swoim obywatelom, że to ich przywódca i jego imperialne zapędy mają "jedyną słuszną rację".

Rosyjski propagandysta na antenie mobilizował Rosjan do konkretnego działania. - Stoimy nad przepaścią kolejnej eskalacji. To nieuniknione. Wojna powinna być prowadzona na serio albo wcale - powiedział, odnosząc się do słów Włodzimierza Lenina.

Wybuch na Moście Krymskim. ISW: Pogłoski o dymisji Szojgu i Gierasimowa

Nowego Roku, choinek i girland... nie będzie. "To nie czas na świętowanie"

Siergiej Mardan wspomniał również o problemach Rosji z zaopatrywaniem wojska - o niedoborach mundurów, podstawowego sprzętu, które uzupełniane są poprzez darowizny i społecznościowe zrzutki.

Dodał, że wszyscy obywatele są przygotowani, by pominąć obchody Nowego Roku, zrezygnować z choinek i wymyślnych girland, zdobiących centra miast, by zapewnić żołnierzom zimowe mundury. - To nie czas na świętowanie - stwierdził.

Władimir Sołowjow: "Rozkazy Naczelnego Wodza muszą być wykonane. Bezdyskusyjnie"

Obok wybuchu nie przeszedł również obojętnie główny rosyjski propagandzista, tzw. żołnierz Putina - Władimir Sołowjow. Swój jad wylał na Telegramie. Stwierdził, że 24 lutego Ukraińcy "bali się wystawić nos na ulicę", a teraz fotografują się na ulicach Kijowa na tle plakatu z płonącym mostem.

"Zachód oklaskuje ukraińskich terrorystów. Oczywiście dowództwo NATO brało udział w rozwoju tego sabotażu. Wszystko wpisuje się w plan, który ukroreżim realizuje od połowy lata. Ataki na magazyny, kwatery główne, przygotowanie rezerw, przejście do aktywnych działań ofensywnych. Zniszczenie logistyki transportu" - napisał.

"Jaki jest nasz plan? Cała ta 'gra w humanizm' jest postrzegana jako słabość i jest tylko pretekstem do drwin. Dla 'zachodniego świata' jesteśmy już złoczyńcami. Lepiej, żeby się nas bali, niż z nas kpili. Czas odpowiedzieć. Wszelkimi sposobami i środkami" - wezwał.

Podobnie jak Mardan odniósł się do słów pierwszego przywódcy radzieckiej Rosji. "Lenin miał rację: 'wojna musi być prowadzona naprawdę, albo nie może być prowadzona wcale. Nie może być środka pośredniego'. A jeśli ktoś jeszcze tego nie zrozumiał, to powinien być zastąpiony przez tych, którzy jasno rozumieją, że Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. A rozkazy Naczelnego Wodza muszą być wykonane. Bezdyskusyjnie" - dodał