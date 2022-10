Wybuch na Moście Krymskim. ISW: Pogłoski o dymisji Szojgu i Gierasimowa

Rosyjskie źródła, na które powołuje się amerykański think tank, podają, że drogowa część Mostu Krymskiego zdaje się być przynajmniej częściowo sprawna, zaś w części kolejowej nie stwierdzono znaczących uszkodzeń strukturalnych. ISW, biorąc pod uwagę m.in. materiały wideo, ocenia te informacje jako "wiarygodne".

Most Krymski. Co wiadomo o sobotniej eksplozji [PODSUMOWANIE]

Szef władz okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow twierdził, że pas ruchu, który nie uległ zawaleniu wskutek wybuchu, został już otwarty dla samochodów i autobusów. Pojazdy muszą przechodzić rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa. Ciężarówki muszą korzystać z przeprawy promowej.

Zdaniem ISW uszkodzenia mostu powinny na jakiś czas ograniczyć ruch rosyjskich wojsk, bo i one będą częściowo zmuszone do korzystania z promów. "Rosyjscy urzędnicy prawdopodobnie zintensyfikują kontrole bezpieczeństwa wszystkich pojazdów przejeżdżających przez most, co wywoła opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego, żołnierzy i zaopatrzenia na Krym" - piszą eksperci Instytutu.

Uważają, że Kreml za eksplozję - jak i dotychczasowe niepowodzenia militarne Rosji w inwazji na Ukrainę - prawdopodobnie próbuje obwinić rosyjski resort obrony, aby odsunąć odpowiedzialność od Władimira Putina.

ISW pisze, że nacjonalistyczni rosyjscy blogerzy krytykują brak natychmiastowej reakcji Putina na uszkodzenie mostu o dużym znaczeniu symbolicznym. Jeden z nich ostrzega, że "jeśli prezydent nie podejmie działań odwetowych, zostanie to uznane za jego słabość". Inny uważa, że hipokryzją ze strony Kremla jest wzywanie Rosjan do popierania Putina, gdy nie jest on w stanie skomentować tak istotnych wydarzeń jak zatopienie krążownika "Moskwa", wymiana jeńców wojennych - w tym obrońców Azowstalu, czy przełamanie frontu w Charkowie.

Brytyjskie ministerstwo o możliwych skutkach wybuchu na Moście Krymskim

Ukraińskie i rosyjskie źródła podają nieoficjalnie, że po wybuchu na moście Kreml rozpoczął aresztowania wśród wysokich rangą wojskowych. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) dodaje, że w tym celu skierowano do Moskwy pododdziały dywizji operacyjnego przeznaczenia im. Dzierżyńskiego - elity Rosgwardii.

Wybuch na Moście Krymskim. Pogłoski o dymisji Szojgu i Gierasimowa

Według rosyjskich blogerów, którzy wspierają Grupę Wagnera - kontynuuje ISW - Kreml wymienił rzekomo ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego armii gen. Walerija Gierasimowa na gubernatora Tuły Aleksieja Djumina i zastępcę głównego dowódcy rosyjskich sił lądowych gen. por. Aleksandra Matownikowa. ISW nie było w stanie zweryfikować tych doniesień.

Rosyjskie ataki na Zaporoże

Ukraiński sztab generalny informuje o dużej aktywności Rosjan w Donbasie. Odparto tam kilkadziesiąt szturmów. Jak poinformował w niedzielę w porannym raporcie rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Sztupun, minionej doby Rosjanie szturmowali około 40 razy. Najbardziej napięta sytuacja jest na kierunkach bachmuckim i awdijewskim, gdzie ukraińskie oddziały odparły 30 ataków.

Rosjanie atakują cywilów. W wyniku nocnych ostrzałów rakietowych miasta Zaporoże zginęło co najmniej kilkanaście osób, a ponad 40 zostało rannych. Rakiety zniszczyły bloki mieszkalne. To kolejny w ciągu ostatnich dni zmasowany atak rakietowy na Zaporoże.