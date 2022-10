Wołodymyr Zełenski o pogodzie w kraju: Na Krymie było pochmurno, chociaż wciąż ciepło

- To był dobry i w większości słoneczny dzień na terytorium naszego kraju. Na większości terytorium było około 20 stopni Celsjusza, było słonecznie. Niestety na Krymie było pochmurno, chociaż wciąż ciepło - powiedział w wieczornym nagraniu Wołdymyr Zełenski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jedna ładowarka USB-C dla smartfonów. Co oznacza ta zmiana? Czy Apple ugnie się pod presją? [TOPtech]

Wołodymyr Zełenski: Przyszłość będzie słoneczna

Ukraiński przywódca dodał, że bez względu na chmury, "Ukraińcy wiedzą, co mają do zrobienia i wiedzą, że nasza przyszłość jest słoneczna". - To jest przyszłość bez najeźdźców na całym naszym terytorium, w szczególności na Krymie - dodał.

Nurkowie badają uszkodzenia Mostu Krymskiego. Putin: Wzmocnić ochronę

"Pogoda" na Krymie to jak na razie jedyny komentarz prezydenta Ukrainy na temat eksplozji, do której doszło w sobotę na moście łączącym okupowany półwysep z Rosją.

W sobotę ukraińskie media donosiły nieoficjalnie, że za wybuchem stoją ukraińskie służby specjalne. Oficjalnie strona ukraińska do sprawy się nie odniosła. Początkowo most był nieczynny, ale po kilku godzinach przywrócono w ograniczonym zakresie ruch drogowy i kolejowy. Rosyjski komitet śledczy bada okoliczności zdarzenia.

Atak rakietowy Rosjan na Zaporoże. Przynajmniej 17 ofiar śmiertelnych