Ukraina. Zełenski ma radę dla Rosjan: Ucieczka to najlepsza opcja. Jeśli muszą zostać, niech się poddadzą

"Nasza przyszłość jest słoneczna. To przyszłość bez okupantów. Na całym naszym terytorium, w szczególności na Krymie" - stwierdził w sobotnim wieczornym przemówieniu do obywateli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Jeśli okupanci uciekną, mając na to szansę, będzie to dla nich najlepsza opcja. Jeśli muszą zostać, każdy okupant może znaleźć sposób na poddanie się ukraińskiej niewoli" - dodał ukraiński przywódca.

Zełenski zagwarantował, że każdy rosyjski żołnierz, który dobrowolnie złoży broń i podda się, pozostanie przy życiu. Jak podkreślił, "Ukraina zawsze przestrzega wszystkich międzynarodowych norm i konwencji".

"Nie pozostawimy okupantom żadnych innych opcji, na których mogliby polegać" - zapowiedział.

Wojna w Ukrainie. "Toczy się bardzo ciężka walka"

Wołodymyr Zełenski przekazał m.in., że w Donbasie, a w szczególności w kierunku Bachmutu, "toczy się bardzo, bardzo ciężka walka".

"Na terenach oswobodzonych nie zwalniamy tempa prac rekonstrukcyjnych ani na jeden dzień. To transport, to elektryczność, to zaopatrzenie w gaz, to usługi pocztowe, świadczenia socjalne – tam, gdzie jest realna możliwość jej świadczenia, my to zapewniamy" - mówił.

Tymczasem rosyjska agencja Interfax podała w sobotę, że generał Siergiej Surowikin został nowym dowódcą rosyjskich sił na Ukrainie. Od końca czerwca kierował on siłami zbrojnymi w południowej części Ukrainy.

Decyzja kadrowa zbiegła się z serią porażek rosyjskich wojsk podczas inwazji tego kraju. Ukraińcy odbili kluczowe rejony dla losów walk, a w sobotę rano doszło do wysadzenia Mostu Krymskiego.

W tym tygodniu media informowały o odwołaniu dowódców dwóch z pięciu rosyjskich okręgów wojskowych.

