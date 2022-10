Putin reaguje na wybuch na Moście Krymskim. Daniłow drwi. "Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie"

Na Moście Krymskim miało zapłonąć siedem kolejowych cystern. Z kolei na samochodowej nitce mostu zawaliły dwa przęsła - przekazał niezależny portal RBK, który cytuje oficjalne komunikaty.

Wybuch na Moście Krymskim. Jest śledztwo Rosji

"Dziś o godzinie 6:07 na odcinku drogowym mostu krymskiego od strony półwyspu Taman doszło do eksplozji ciężarówki, w wyniku której zapaliło się siedem zbiorników paliwa pociągu kolejowego jadącego w kierunku Półwyspu Krymskiego. Częściowo zawaliły się dwa przęsła drogowe mostu. Łuk nad żeglowną częścią mostu nie został uszkodzony" - informuje portal RBK. Most zbudowany po aneksji Krymu otwarty został w 2018 roku. Ma 18 kilometrów długości. Jego budowa była przedstawiana jako propagandowy sukces Kremla.

Samozwańcze władze okupowanego Krymu o zdarzenie oskarżyły Ukraińców - podał portal Meduza, powołując na słowa szefa krymskiego parlamentu Władimira Konstantinowa. Konstantinow stwierdził, że szkody spowodowali "ukraińscy wandale".

Ukraińskie media nieoficjalnie: Możliwa operacja SBU

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Władimir Putin polecił powołanie rządowej komisji do zbadania okoliczności zdarzenia. Meduza podaje także, że śledztwo rozpoczął główny departament Komitetu Śledczego Rosji.

Tymczasem ukraiński Interfax i portal Pravda donoszą - powołując się na swoje źródła w organach ścigania - że wysadzenie mostu to wynik specjalnej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Nagranie z chwili eksplozji

Mieszkańcy Kerczu od rana publikują w mediach społecznościowych filmy, przedstawiające most, ogarnięty pożarem i wielki pióropusz czarnego dymu. Według internautów ogień pojawił się około 6 rano. Na przeprawie przez cieśninę wstrzymano zarówno ruch kolejowy, jak i transport kołowy. W sieci pojawiły się nagrania, na których miał zostać zarejestrowany moment wybuchu. Widea publikuje na Telegramie rosyjski "Kommiersant":

Tak pożar skomentował doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak: "Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone, wszystko, co zostało ukradzione, musi zostać zwrócone Ukrainie, wszystko, co Rosja okupuje, musi zostać wyzwolone".

Daniłow: Wszystkiego najlepszego

Ministerstwo Obrony Ukrainy nawiązało do zatopienia krążownika Moskwa. Jak czytamy w komentarzu na Twitterze, okręt i Most Kerczeński (inna nazwa Mostu Krymskiego) to "dwa głośne symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie, które upadły".

Ze zdarzenia na Moście Krymskim zadrwił Ołeksij Daniłow. Ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zestawił zdjęcie pożaru ze słynną piosenką "Happy Birthday, Mr. President" wykonaną przez Marilyn Monroe. Daniłow nawiązał do urodzin Władimira Putina, które wypadają 7 października.