Zełenski o broni jądrowej: Władze Rosji przygotowują swoje społeczeństwo, ale nie są gotowe na jej użycie

- Zaczynają przygotowywać swoje społeczeństwo. To bardzo niebezpieczne. Nie są gotowi, żeby to zrobić, by jej użyć. Ale zaczynają to komunikować. Nie wiedzą, czy jej użyją, czy nie. Myślę, że nawet mówienie o tym jest niebezpieczne - stwierdził w rozmowie z BBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Widzimy, że Rosjanie u władzy lubią życie i dlatego myślę, że ryzyko użycia broni jądrowej nie jest tak pewne, jak mówią niektórzy eksperci - dodał Zełenski.

Według ukraińskiego prezydenta Rosjanie rozumieją, że "nie ma odwrotu po użyciu broni jądrowej, nie tylko dla historii ich kraju, ale także dla nich jako ludzi".

Joe Biden: Putin nie żartuje, gdy mówi o użyciu broni jądrowej

Prezydent USA Joe Biden stwierdził w czwartek, że po raz pierwszy od wielu lat istnieje ryzyko konfliktu nuklearnego.

- Nie stanęliśmy przed perspektywą armagedonu od czasów Kennedy'ego i kubańskiego kryzysu rakietowego - powiedział Joe Biden podczas spotkania z darczyńcami Partii Demokratycznej w Nowym Jorku.

Amerykański przywódca wyraził przekonanie, że prezydent Rosji Władimir Putin "nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej lub broni biologicznej czy chemicznej".

Joe Biden: Putin nie żartuje, gdy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej

Joe Biden stwierdził, że zagrożenie ze strony Putina jest realne, ponieważ wojska rosyjskie na Ukrainie walczą gorzej, niż się spodziewano. - Nie ma czegoś takiego jak użycie taktycznej broni nuklearnej, które nie skończyłoby się armagedonem - powiedział Joe Biden.

Amerykański prezydent dodał, że stara się ustalić jakie wyjście może znaleźć Putin z sytuacji, w której grozi mu nie tylko utrata twarzy, ale i władzy w Rosji.

Biały Dom wielokrotnie informował, że nie ma dowodów, iż Rosja faktycznie przygotowuje się do użycia broni atomowej. W ubiegłym tygodniu natomiast sekretarz obrony Lloyd Austin mówił w tym kontekście o machaniu "atomową szabelką". - Tak jak zdecydował [Putin - red.] o inwazji na Ukrainę, tak może podjąć inną decyzję. Ale nie widzę w tej chwili niczego, co skłoniłoby mnie do przekonania, że taką podjął - mówił Austin.

W czwartek odnosił się do tej kwestii rzecznik Pentagonu Patrick Ryder. - Na tym etapie nie mamy żadnych informacji, które skłaniałyby nas do zmiany naszej strategicznej postawy odstraszania - powiedział. Ryder także podkreślił, że Pentagon nie ma informacji, które wskazywałyby, iż Putin zdecydował zrealizować groźby co do użycia broni atomowej.

