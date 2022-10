Władimir Putin nie konsultuje swoich planów z rządem. "Może nagle oświadczyć, że coś robimy"

Zobacz wideo Kto w Polsce ma "Z" na czole?

- Wszyscy się go beznadziejnie boją, ale to strach, który nie wzbudza szacunku. Nie ma dla niego szacunku od kilku lat - informuje niezależny serwis, powołując się na źródło bliskie rosyjskiemu rządowi.

REKLAMA

Rozmówcy Meduzy podkreślają, że stosunek do Władimira Putina gwałtownie się pogorszył po podniesieniu wieku emerytalnego w 2018 roku, czego według sondaży nie popierała większość Rosjan. W kolejnych latach sytuacja jeszcze bardziej się popsuła. Źródła informują, że polityk stopniowo przestawał ostrzegać ministrów przed tym, co dokładnie planuje zrobić w najbliższej lub dalszej przyszłości.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Zapytał fińską premierkę o sposób na zakończenie wojny w Ukrainie. Krótka odpowiedź

"Upiększanie rzeczywistości" w raportach

Po tym, jak wybuchła pandemia koronawirusa Putin tak obawiał się o swoje zdrowia, że przestał omawiać kluczowe kwestie z rządem. Wszystkie ważne decyzje zaczął podejmować "po krótkich rozmowach z kierownictwem służb specjalnych i organów ścigania". - Prezydent może nagle oświadczyć, że coś robimy, potem rozpoczyna się gorączkowe poszukiwanie pieniędzy - przekazał Meduzie wysoko postawiony urzędnik, zaznaczając, że kiedyś robił on całkowicie odwrotnie.

Jednocześnie bliskie rosyjskiemu rządowi źródła zauważają, że ministrowie nie mają odwagi spierać z Putinem nawet w obliczu najbardziej "nieoczekiwanych" decyzji i robią to właśnie ze strachu. "Ten sam strach (i niechęć Putina do wysłuchania od swoich podwładnych informacji o problemach) skłania wielu urzędników do znacznego upiększania rzeczywistości w swoich raportach, np. nie informują o rzeczywistych konsekwencjach sankcji dla gospodarki" - podkreśla portal.

Tydzień walk w Ukrainie pokazany na mapach