Wiaczesław Zajcew zwany też "Cyborgiem z Doniecka" zginął w wojnie w Ukrainie. Dziennikarz Illia Ponomarenko poinformował o jego śmierci w piątek (7 października). "Szanowany historyk, archeolog i Cyborg lotniska w Doniecku. Zabity w akcji w Donbasie" - podał na Twitterze ukraiński dziennikarz.

Wojna w Ukrainie. Wiaczesław Zajcew, "cyborg z Doniecka" poniósł śmierć w Donbasie

Wiaczesław Zajcew pochodził z Zaporoża, z wykształcenia był historykiem. Pracował jako archeolog, a także w rezerwacie narodowym Chortycja. Był też członkiem Rady Miejskiej Zaporoża. W 2014 roku zdecydował się wstąpić do wojska i brał udział w obronie lotniska w Doniecku. Po roku wrócił do rodzinnego miasta i rozpoczął działalność naukową, aż do lutego tego roku, kiedy ponownie zgłosił się do wojska, aby walczyć z Rosją. Niestety, tym razem poległ na polu walki w Donbasie.

Ukraina. "Cyborgi z Doniecka" broniły Międzynarodowego Portu Lotniczego w Doniecku

Wiaczesław Zajcew był zaliczany do "cyborgów z Doniecka", którzy byli traktowani jak bohaterzy narodowi. Wielu Ukraińców traktowało ich jak postacie legendarne. Walki w Doniecku trwały 242 dni, zginęło tam blisko 100 żołnierzy, a około 300 zostało rannych. - Ja tam nie wiem, kto broni tego lotniska, ale od miesięcy nie możemy go zdobyć, tam są nie ludzie, cyborgi jakieś - powiedział wtedy jeden z bojowników tzw. Noworosji, cytowany przez "Newsweek". Wtedy to określenie się przyjęło i oznaczało niepokonanych ukraińskich żołnierzy.

