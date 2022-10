Jak podają norweskie media, w pobliżu należących do Norwegii pól naftowych i gazowych, zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, pojawiają się rosyjskie statki "naukowe", które nieoficjalnie mają prowadzić działalność szpiegowską. Dziennikarze gazety "Aftenposten" twierdzą, że od czerwca na Bałtyku i Morzu Północnym obecnych było dziewięć takich jednostek z Rosji.

Norwegia. Rosyjskie statki "naukowe" od czerwca zbliżają się do pól naftowych i gazowych na Bałtyku

Z kolei telewizja NRK, która jest nadawcą publicznym w Norwegii, przekazała, że 5 października rosyjski statek "Borys Pietrow" minął pole Gjoa na Morzu Północnym. Jak zauważono, jednostka ta miała więcej anten niż zwykłe statki. - Ma sprzęt, który świadczy o tym, że jest przystosowany do innej działalności niż naukowa. Zarejestrowany jest jako jednostka badawcza, ale działa jako statek szpiegowski - powiedział w rozmowie z NRK wykładowca Norweskiej Akademii Marynarki Wojennej - Stale Ulriksen. Jednostki te mogą m.in. przewozić pojazdy podwodne i umieszczać je na dnie tak, by służyły do podsłuchu lub sabotażu.

Mapa z trasą rosyjskiego statku 'Borys Pietrow' fot. google maps.com

Aktywność "Pietrowa" zbiegła się w czasie z wydarzeniami na Bałtyku. - W tym samym miesiącu rozpoczęła się tymczasowa "konserwacja" rurociągu Nord Stream przez Rosję, a przestoje trwały coraz dłużej. Eksperci są zdania, że to niebudzący zaufania "zbieg okoliczności" w kontekście późniejszych eksplozji, które musiały zostać zainscenizowane - dodaje Ina Holst Pedersen Kvam, naukowczyni w Sekcji Siły Morskiej i Przywództwa Norweskiej Akademii Marynarki Wojennej.

W czerwcu i wrześniu w pobliżu Bornholmu, a później także wokół norweskich pól naftowych i gazowych, zaobserwowano także statek "Akademik Triosznikow". Jednostka ta zawinęła później do portu w Kaliningradzie.

Z doniesień dziennika "Dagbladet" wynika natomiast, że władze Norwegii udzieliły Rosji zgody na przeprowadzenie ekspedycji badawczej na norweskim szelfie kontynentalnym. Zezwolenie zostało przyznane jednak statkowi "Akademik Siergiej Wawiłow" i będzie ważne do 22 października.

