Rosja. Weteran o Władimirze Putinie: Idiota wpakował nas w wojnę z całym światem

Rosyjscy weterani, którzy sprzeciwiają się inwazji na Ukrainę, opowiedzieli dziennikowi "The Moscow Times" o swoich doświadczeniach związanych z działalnością antywojenną. Jedni organizowali petycje przeciw eskalacji konfliktu, inni dokumentowali groby rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w wojnie wytoczonej przez Władimira Putina. Za to, jak i za błahe z pozoru rzeczy, np. zdjęcie profilowe z nakładką "NIE dla wojny" - karano ich wysoką grzywną lub zatrzymywano.

- Ukraińcy są moimi przyjaciółmi i towarzyszami, więc jestem głęboko oburzony tym, co się dzieje - przyznał Nikołaj Prokudin, 61-letni weteran radzieckiej inwazji na Afganistan. - Oczywiście broniłbym naszego kraju przed Ukraińcami, Białorusinami, Turkami czy Kazachami, ale tylko w sytuacji, gdyby to oni zaatakowali - podkreśla. Zapowiada, że jeśli obejmie go mobilizacja, wybierze więzienie.

Rosyjski weteran: W naszym kraju wszystko opiera się na kłamstwie

Weterani nie widzą większych szans na sukces Rosji w Ukrainie. Dlaczego? - Putin własnymi rękami zniszczył zasoby mobilizacji wojskowej kraju i teraz ten idiota wpakował się w wojnę z całym światem. Stworzył okoliczności, w których nie możemy wygrać - stwierdził ppłk. Witalij Wotanowski, emerytowany wojskowy rosyjskich sił powietrznych.

Po 24 lutego Wotanowskiego wielokrotnie zatrzymywano za to, że fotografował groby poległych żołnierzy. Ostatnio - w Tichoriecku na południu Rosji. - Moje doświadczenie w polityce opozycyjnej mówi mi, że wszystko w naszym kraju opiera się na kłamstwach - podkreśla.

"Putin i Szojgu mają nikłe pojęcie o armii"

Zdaniem weterana reformy wojskowe z czasów byłego ministra obrony Anatolija Serdiukowa (2007-2012) "praktycznie zniszczyły" rosyjską armię, ale tak naprawdę pierwszym krokiem do "zrujnowania" potęgi militarnej Rosji były redukcje długości obowiązkowej służby wojskowej w 2007 r. - Współczesna wojna to przede wszystkim wojna technologii, wiedzy i umiejętności. Nie jest możliwe, aby w ciągu roku nauczyć poborowego jakichkolwiek zaawansowanych technologicznie umiejętności - zauważa.

Sergiej Guljaew, który służył jako oficer radzieckiego wywiadu w Afganistanie, zwraca uwagę, że "ani Władimir Putin, ani minister obrony Siergiej Szojgu nie służyli ani jednego dnia w wojsku". - Mają zatem nikłe pojęcie o stanie i możliwościach sił zbrojnych Rosji i Ukrainy - mówi.

Rozmówcy "TMT" są zgodni - przez wszechobecną korupcję i niekompetencję starszych dowódców sukces Rosji na polu walki w Ukrainie jest mało prawdopodobny. - Biorąc pod uwagę to, co dzieje się teraz w Ukrainie i jak próbują przejąć terytoria, wykorzystując nasze, narodu rosyjskiego, pieniądze, jest jasne, że to my zapłacimy za ich szalone pomysły - kwituje Igor Kniazkow, weteran wojny Rosji w Czeczenii i były policjant.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne: Rosja straciła 61,3 tys. żołnierzy

W ciągu 225 dni od rozpoczęcia wojny w Ukrainie rosyjska armia straciła 61,3 tys. żołnierzy - podał w czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeśli chodzi o rosyjski sprzęt, to według tych wyliczeń Ukraińcom udało się do tej pory zniszczyć: 2449 czołgów, 5064 pojazdy opancerzone, 1424 systemy artyleryjskie, 266 samolotów, 232 śmigłowce, 246 pocisków manewrujących i 15 łodzi.