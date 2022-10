Ramzan Kadyrow nazywa się "wiernym żołnierzem" Władimira Putina. Chociaż w latach 90. walczył przeciwko Rosji, to niedługo później opowiedział się po stronie Moskwy. Przywódca Czeczenii otwarcie popiera wojnę w Ukrainie i prześciga się z kremlowskimi propagandystami w atakach na Zachód. Dlatego też ostatnie nagranie z oficjalnego spotkania Kadyrowa nieco kłóci się z jego wizerunkiem, jako przeciwnika państw zachodnich.

Czeczenia. Ramzan Kadyrow właścicielem luksusowego zestawu bokserskiego. A co z jego nienawiścią do Zachodu?

Użytkownicy mediów społecznościowych przyjrzeli się ostatnio nagraniom z gabinetu Ramzana Kadyrowa, który spotkał się z Svetlaną Cupsevą - dyrektorką generalną krajowej Agencji Inicjatyw Strategicznych i Promocji Nowych Projektów. Uwagę zwrócił zestaw do uprawiania boksu, który został stworzony przez luksusową, zachodnią markę.

Widoczny na nagraniach zestaw został stworzony przez francuski dom mody Louis Vuitton. W skład zestawu wchodzą rękawice bokserskie z torbą do ich transportowania oraz profesjonalny stojak. Zestaw powstał w 2014 roku, a oferta była limitowana. Kadyrow jest więc jednym z właścicieli zaledwie 25 wyprodukowanych kompletów. Cena za jeden zestaw wynosiła aż 175 tysięcy dolarów (przy obecnym kursie - 4,90 zł - jest to ponad 850 tysięcy złotych; w 2014 roku średni kurs dolara wyniósł 3,3526 złotych, co daje kwotę 586 tysięcy złotych). Na jednym ujęciu widać także worek bokserski z logo LV. Majątek Kadyrowa szacowany jest na około 200 mln dolarów.

Posiadanie zestawu stworzonego przez jedną z najbardziej znanych, luksusowych zachodnich marek kłóci się więc z obrazem Kadyrowa jako zaciekłego przeciwnika Zachodu. Nie jest to też pierwszy przypadek, gdy przywódca Czeczenii zostaje przyłapany na kłamstwie lub hipokryzji. Kadyrow twierdził m.in., że przebywa na froncie w Ukrainie, chociaż w tym czasie nie opuścił Czeczenii.

