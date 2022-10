Trwa mobilizacja w Rosji. Media informują, jakie wsparcie dla rodzin zmobilizowanych żołnierzy oferują władze poszczególnych regionów.

Rosja wspiera rodziny zmobilizowanych żołnierzy: kilka kilo ryb i owca

Pod koniec września na portalu republiki Tuwa (Syberia) przekazano, że rodziny zmobilizowanych żołnierzy otrzymają wsparcie - pięć tysięcy rubli (ok. 400 zł) otrzymają dzieci żołnierzy, rodzinom zaś zostaną przydzielone paczki żywnościowe, bydło, węgiel lub drewno opałowe. Szef regionu podkreślił, że "ważne jest, aby pomoc krewnym zmobilizowanych była udzielana przed ich wyjazdem do miejsca bezpośredniej służby, aby czuli się wspierani i wyjeżdżali z poczuciem, że ich rodziny są chronione i nie pozostaną bez opieki". Pięć tysięcy rubli otrzymają dzieci do 17 roku życia. Na pakiet żywnościowy składa się natomiast jedna owca, 50 kilo mąki, dwa worki ziemniaków i kapusta.

Wsparcie dla rodzin żołnierzy ogłoszono także na Sachalinie. Do regionu zostało przydzielonych około dziewięciu ton świeżo mrożonych ryb: flądry, mintaja, łososia. - W niedalekiej przyszłości nasi wolontariusze, około 180 osób w całym regionie, przekaże ok. pięć, sześć kilogramów na osobę rodzinom zmobilizowanych mieszkańców - powiedział Michaił Szuwałow, szef regionalnego komitetu wykonawczego "Jednej Rosji", cytowany 4 października przez portal iasakh.com. Jak czytamy, "odbywa się to w ramach projektu 'Affordable Fish', realizowanego w regionie od kilku lat".



Mobilizacja w Rosji. Putin wprowadza zmiany do dekretu

21 września Władimir Putin ogłosił mobilizację w Rosji. Choć Siergiej Szojgu zapewniał, że do wojska wcielonych zostanie 300 tys. Rosjan, według niezależnego portalu Meduza zrekrutowanych może zostać nawet 1,2 mln osób. 4 października Agencja Reutera przekazała, że Putin wprowadził poprawki do dekretu. Zgodnie z nimi, wstrzymany zostanie pobór dla "dodatkowych kategorii studentów", w tym zapisanych na akredytowane uczelnie prywatne oraz studia podyplomowe.

