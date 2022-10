Wielka Brytania. Nastolatek z Polski został dźgnięty nożem. Nie żyje

Tomasz Oleszak mieszkał w Gateshead. Pięć lat temu przeniósł się razem z rodziną do Wielkiej Brytanii. Chłopiec zmarł w szpitalu, po tym jak został dźgnięty nożem. Policja w Northumbrii aresztowała innego 14-lata podejrzanego o dokonanie zbrodni. Miała mu pomagać 13-letnia dziewczynka, która również została zatrzymana - podało BBC.

Wielka Brytania. 14-latek z Polski zmarł po dźgnięciu nożem

Tomasz Oleszak został dźgnięty w rejonie Aycliffe Crescent w Springwell Estate około godz. 20 w poniedziałek 3 października. Następnego dnia rano chłopak zmarł w szpitalu. Policja przekazała dziennikarzom, że jego rodzina jest zdruzgotana.

14-latek trenował w lokalnej drużynie piłki nożnej.

- Tomasz był bardzo dobrym chłopcem. Przyjechał do Wielkiej Brytanii z rodzicami w poszukiwaniu lepszego życia. Nie zasłużył na to, co mu się stało. Był powszechnie lubiany i kochany. Był oddany piłce nożnej - mówił jeden z jego trenerów Paul Howson, cytowany przez RMF FM. - To największy koszmar każdego rodzica. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą - dodał.

Klub Cleveland Hall Community Football Club Gateshead zebrał już 13 000 funtów dla rodziny pogrążonej w żałobie - przekazał portal "The First News".

Nastolatek zamordowywany w Wielkiej Brytanii. Trwa śledztwo

Okoliczności śmierci nastolatka wyjaśnia brytyjska policja. Śledczy apelują, żeby nie snuć dywagacji dotyczących tego morderstwa, bo może to utrudnić znalezienie winnych zbrodni. Lokalna społeczność zostawia kwiaty w miejscu, w którym znaleziono rannego nastolatka.

