Z jeziora Garda we W這szech wydobyto we wtorek zw這ki 57-letniego m篹czyzny. W這skie media donosz, 瞠 ofiara to turysta z Polski. Z nieoficjalnych informacji wynika, 瞠 to znany i do鈍iadczony nurek techniczny.

3 Fot. Wikipedia Otwórz galerię Na Gazeta.pl