Kodeina i ibuprofen to niebezpieczne połączenie. EMA ostrzega po kilku zgonach w Europie

Kodeina z ibuprofenem to połączenie opioidu i środka przeciwzapalnego, stosowane w leczeniu bólu. Europejska Agencja Leków (EMA) ostrzega jednak, że częste zażywanie leków tego typu "może prowadzić do nadużywania i uzależnienia ze względu na zawartość kodeiny".

W przypadku stosowania "wyższych dawek" niż zalecono lub przez "dłuższy czas", połączenie to może uszkodzić nerki, uniemożliwiając im właściwe usuwanie kwasów z krwi (co może wywołać nerkową kwasicę cewkową).

Co więcej - jak wyjaśnia EMA - niewydolność nerek może spowodować hipokaliemię, czyli bardzo niski poziom potasu we krwi. To z kolei może doprowadzić do takich objawów jak osłabienie mięśni i zawroty głowy.

Kodeina i ibuprofen. EMA apeluje o dodanie skutków ubocznych do ulotek i status leku na receptę

W związku z powyższymi Agencja nalega, by firmy farmaceutyczne dodały te zagrożenia do listy skutków ubocznych w ulotkach.

Działający przy EMA Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) zwrócił uwagę, że część z tych leków w niektórych krajach UE jest dostępna bez recepty. Tam również odnotowano większość zgonów.

Komitet uznał, że status leku wydawanego wyłącznie na receptę mógłby skutecznie zminimalizować ryzyko związane z nadużywaniem i uzależnieniem od środków z kodeiną i ibuprofenem.