Rosja. Putin zatwierdził "aneksję" okupowanych regionów w Ukrainie

"Putin zatwierdził traktaty o aneksji tzw. "republik ludowych" Doniecka oraz Ługańska, a także regionów Zaporoża i Chersonia" - podała na Twitterze białoruska NEXTA.

Rosja. Władimir Putin podpisał dokumenty dotyczące aneksji okupowanych ukraińskich regionów

Cała procedura rozpoczęła się zaledwie dzień wcześniej, gdy rosyjska Rada Federacji (SF) ratyfikowała "traktaty" o przyjęciu nieuznawanej przez państwa demokratyczne tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (kolejno DRL i ŁRL). Dodatkowo SF zgodziła się na "przyjęcie" należących do Ukrainy obwodów zaporskiego i chersońskiego. W głosowaniu wzięło udział 153 z 200 senatorów - nikt nie był przeciw.

Cała procedura zakończyła się w środę 5 października wprowadzeniem poprawek do Konstytucji Rosji i podpisem Władimira Putina anektującym ukraińskie tereny.

Na okupowanych terenach ma obowiązywać rubel i język rosyjski. Mieszkańcy mają miesiąc na zmianę obywatelstwa

3 października Duma Państwowa zatwierdziła także ustawy, na mocy których w Radzie Federacji zasiądzie sześciu senatorów z anektowanych terytoriów Ukrainy. Zgodnie z przyjętymi dokumentami, ukraińskie terytoria mają po włączeniu do Rosji zatrzymać status republik lub regionów oraz swoje dotychczasowe nazwy. Językiem urzędowym zostanie natomiast język rosyjski. Szefowie DRL, ŁRL, Zaporoża i Chersonia mają też otrzymać status gubernatorów.

Mieszkańcy okupowanych regionów są uznawani na tym obszarze za obywateli rosyjskich już od 30 września. Od tego momentu mają miesiąc na to, by złożyć wniosek o nadanie im obywatelstwa rosyjskiego. Oficjalną walutą na nowych terytoriach będzie rosyjski rubel, chociaż do 31 grudnia 2022 roku akceptowane będą także ukraińskie hrywny.

Nielegalne przyłączenie przez Rosję ukraińskich obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego miało miejsce pod koniec września. W regionach tych przeprowadzono pseudoreferenda, w których mieszkańcy rzekomo zgodzili się na włączenie tych obwodów do Rosji.