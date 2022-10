Korea Południowa i USA wystrzeliły serię rakiet. To odpowiedź na działania Pjongjangu

Zobacz wideo Patriotyczne niewolnictwo w Korei Północnej

Wojska południowokoreańskie i amerykańskie w ramach ćwiczeń wystrzeliły po parze rakiet ATACMS amerykańskiej produkcji. Wystrzelono także rakietę Hyunmoo-2 wyprodukowaną przez Koreę Południową. Ta spadła krótko po starcie, ale zdarzenie nie spowodowało ofiar. Wykorzystano pociski typu ziemia-ziemia, które trafiały w pozorowane cele.

Wcześniej Korea Południowa i USA przećwiczyły precyzyjne bombardowanie nad Morzem Żółtym, na zachód od Półwyspu Koreańskiego.

Rakieta Korei Północnej nad terytorium Japonii. "Lekkomyślne"

Rakieta Korei Północnej nad terytorium Japonii

We wtorek Pjongjang wystrzelił pierwszą od pięciu lat rakietę, która przeleciała nad Japonią i spadła do Oceanu Spokojnego. Pocisk pokonał odległość około 4,5 tysiąca kilometrów. Tokio wydało zawiadomienia o ewakuacji i zawiesiło kursowanie pociągów podczas lotu pocisku. Według japońskiego Ministerstwa Obrony była to rakieta starszego modelu Hwasong-12. Test spotkał się z potępieniem ze strony Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Korei Południowej.

Ta próba rakietowa była najbardziej prowokacyjną demonstracją broni przez Koreę Północną w tym roku. Kraj w ostatnim czasie przyspiesza testy rakietowe do rekordowego tempa. Na początku tego roku Pjongjang przetestował dwa międzykontynentalne pociski balistyczne. Wystrzelił je pod dużymi kątami i poniżej pełnego zasięgu, a więc nie przeleciały nad terytoriami innych krajów.

