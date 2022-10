Według "The Times" prezydent Rosji Władimir Putin chce zademonstrować możliwość użycia broni masowego rażenia. W tym celu może przeprowadzić próbę nuklearną na granicy Ukrainy. W związku z tym, według ustaleń brytyjskiego dziennika, NATO miało ostrzec swoich członków.



Rosja. "Pociąg nuklearny" zmierzał w kierunku Ukrainy

Według informacji "The Times", rosyjskie władze chcą zasygnalizować, że są gotowe do większej eskalacji swojej siły. Ma to związek ze znacznymi stratami podczas trwającej wojny w Ukrainie. W poniedziałek 3 października spotęgowały się obawy, że widziany w centrum Rosji "nuklearny pociąg" zmierza w kierunku Ukrainy.

Stoltenberg: To największa aneksja w Europie od II wojny światowej

Według Konrada Muzyki, polskiego analityka obrony, pociąg jest powiązany z 12. Dyrektoriatem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i jest "odpowiedzialny za amunicję nuklearną, jej przechowywanie, konserwację, transport i wydawanie jednostkom". Nagranie przedstawiające przejeżdżający pociąg opublikowano na kanale Disclosure Tv News na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Rosja może zdecydować się na detonację małego ładunku

Artur Kacprzyk, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, przekazał w rozmowie z Gazeta.pl, że użycie broni jądrowej przez Rosję może mieć na celu zmuszenie Ukrainy do pewnych ustępstw, a w efekcie do poddania się. - Chodziłoby o atak, mający przede wszystkim pokazać, że Rosja jest gotowa używać broni jądrowej - komentuje Kacprzyk. Tłumaczy również, że Putin mógłby zdecydować się na detonację niewielkiego ładunku nad niezamieszkałym obszarem, a nie na demonstracyjnym zrzuceniu bomby nad centrum kraju.

Putin już w zeszłym tygodniu został oskarżony o straszenie bronią nuklearną po tym, jak zagroził, że do ochrony zajętych w Ukrainie terenów użyje arsenału nuklearnego - informuje "The Times".

USA ostrzegają Rosję przed "katastrofalnymi konsekwencjami"