Coraz więcej osób uczestniczy w antyrządowych protestach w Iranie, które rozpoczęły się po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. W połowie września kobieta zmarła w szpitalu w Teheranie, po tym jak zatrzymała ją policja. Władze podają, że przyczyną śmierci kobiety była wada serca, ale jej rodzina twierdzi, że została pobita przez funkcjonariuszy.

Demonstracje rozprzestrzeniły się na większość prowincji w kraju. Siły bezpieczeństwa próbują tłumić je siłą, używają też ostrej amunicji. Jak podaje "The Guardian", do tej pory zabito już ponad 50 osób, a 1500 zatrzymano.

Do protestów dołączyły również uczennicy szkół średnich. To reakcja na śmierć 16-letniej Niki Shahkarami. Nastolatka brała udział we wrześniu w manifestacjach i zaginęła. W czasie ostatniej rozmowy telefonicznej przekazała przyjacielowi, że jest ścigana przez służby bezpieczeństwa. Po 10 dniach rodzina odnalazła jej ciało w kostnicy aresztu śledczego. Jak donoszą media, 16-latka miała obrażenia wskazujące na pobicie prawdopodobnie przy pomocy pałki.

Uczennice - w ramach manifestacji - zdejmują w swoich szkołach portrety ajatollaha Chomejniego oraz Aliego Chameneiego. Zastępują je hasłami protestacyjnymi. Na udostępnionych w mediach społecznościowych zdjęciach i nagraniach widać, jak dziewczęta pokazują w stronę zdjęć mężczyzn środkowe palce, a także znak zwycięstwa.

"Śmierć dyktatorowi"

Uczennice wyszły również poza szkoły. Jeden z filmów pokazuje, jak krzyczą w stronę mężczyzny: "wstydź się" i rzucają w niego prawdopodobnie pustymi butelkami po wodzie. Na innym wideo słychać krzyczących uczniów: "Jeśli się nie zjednoczymy, zabiją nas jeden po drugim".

Z kolei w poniedziałek w południowym mieście Sziraz dziesiątki uczennic zablokowało ruch na głównej drodze, machając chustami w powietrzu i krzycząc" "śmierć dyktatorowi" - to nawiązanie do ajatollaha Aliego Chameneiego, który ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych.

Przypomnijmy, hasłem demonstracji stał się okrzyk: "Kobiety! Życie! Wolność!". Niektóre protestujące zdejmują hidżaby i palą je lub symbolicznie obcinają włosy przed wiwatującym tłumem. Manifestacje odbywają się również w innych krajach.