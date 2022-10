USA odpowiadają na działania Putina kolejnym pakietem wsparcia dla Ukrainy. W nim wyrzutnie HIMARS

We wtorkowym komunikacie Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris zapewnili prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, iż "Stany Zjednoczone nigdy nie uznają rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium przez Rosję".

"Prezydent Biden zobowiązał się do dalszego wspierania Ukrainy, która broni się przed rosyjską agresją tak długo, jak to będzie potrzebne, w tym do dostarczenia dzisiejszego nowego pakietu pomocy w zakresie bezpieczeństwa o wartości 625 mln dolarów" - czytamy w oświadczeniu.

Pakiet obejmuje "dodatkową broń i sprzęt, w tym systemy artylerii rakietowej HIMARS, amunicję oraz pojazdy opancerzone".

Joe Biden przekazał też, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć sankcje na każdą osobę, podmiot lub kraj wspierające nielegalną aneksję ukraińskich terytoriów przez Rosję.

Jak podała w poniedziałek agencja Reuters, w najbliższych dniach do Ukrainy mogą trafić m.in. cztery wyrzutnie HIMARS i ok. 200 pojazdów z ochroną przeciwminową.

Wojna w Ukrainie. Pomoc KE

W tym tygodniu Komisja Europejska podpisała zgodę na wypłatę Ukrainie 5 miliardów euro bardzo tanich pożyczek. Wcześniej zielone światło dla przekazania pieniędzy dały unijne kraje i Parlament Europejski. Pierwszą transzę władze w Kijowie mają otrzymać w połowie tego miesiąca. Kolejne jeszcze w tym roku.

Wiceszef Komisji Valdis Dombrovskis poinformował, że 5 miliardów euro będzie przeznaczone na najpilniejsze potrzeby Ukrainy - wypłatę wynagrodzeń i emerytur.

Gen.Hodges: Ukraina osiągnęła taką dynamikę, która jest już nieodwracalna

Za pożyczkę podziękował premier Ukrainy. Denys Szmyhal napisał na Twitterze, że to kolejny gest Unii pomagającej Ukrainie w wygraniu wojny, odbudowie i dążeniu do europejskiej przyszłości.

5 miliardów euro, które jeszcze w tym roku otrzyma Ukraina to część pakietu finansowego w wysokości 9 miliardów euro obiecanego w maju. Unia przekazała jednak do tej pory tylko miliard euro bo państwa członkowskie spierały się co do gwarancji pożyczek. W końcu udało się przełamać impas w sprawie wypłaty 5 miliardów euro i z całego pakietu pozostają jeszcze 3 miliardy euro do przekazania. To jednak i tak kropla w morzu potrzeb Ukrainy, która toczy wojnę z rosyjskim okupantem.

