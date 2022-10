Węgry blokują debatę ws. akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. "Stają po stronie Putina"

Współprzewodniczący opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej Bertalan Toth przekazał na Facebooku, że posłowie rządzącej na koalicji Fidesz-KDNP nie poparli wniosku o przeprowadzenie w środę przez parlament debaty i poddanie pod głosowanie przystąpienia Finlandii i Szwecji do struktur NATO.

REKLAMA

Jak podkreśla, jest to dla niego decyzja "niezrozumiała i nieuzasadniona". Toth przypomniał, że zarówno Szwecja jak i Finlandia odegrały "aktywną rolę w przeszłych i obecnych operacjach wsparcia pokoju prowadzonych przez NATO".

Zobacz wideo Tusk na spotkaniu liderów opozycji skomentował szczyt NATO w Madrycie

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Turcja i Węgry dalej blokują wejście Finlandii i Szwecji do NATO. Erdogan nie ratyfikował ich członkostwa, a Orban blokuje w parlamencie głosowanie nad ich przystąpieniem do Sojuszu. Starzy przyjaciele Kaczyńskiego, który marzy o Budapeszcie i Ankarze nad Wisłą" - pisze poseł do PE Łukasz Kohut.

Węgry i Turcja to jedyne kraje, które nie ratyfikowały jeszcze protokołów w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu. Przypomnijmy, że choć wszystkie kraje członkowskie poparły akcesję tych krajów podczas szczytu NATO w Madrycie, to do dopełnienia formalności potrzeba jeszcze akceptacji ze strony parlamentów.

"Der Spiegel" o ostatnich dniach Putina. "Jest szczególnie niebezpieczny"

"Węgry stają po stronie Putina"

"Niszcząc rządy prawa Węgry stawiają się poza demokratyczną wspólnotą UE. Blokując akcesję Finlandii i Szwecji do NATO stają po stronie Putina. Cd. nieszczęsnych wyborów historycznych! Wspólnik Putina wspólnikiem Kaczyńskiego?" - pyta poseł do PE Janusz Lewandowski.

"Warto też zwrócić uwagę, że Orbanowi nie podoba się zakaz handlu morskiego ruską ropą. Jak wiadomo, Węgry są mocarstwem morskim. I jeszcze żadnych sankcji na Cyryla I nie chce" - dodaje Paweł Wroński z "GW".

Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO

Zwykle procedura ratyfikacyjna protokołów akcesyjnych trwa w Sojuszu około roku. Teraz ma być skrócona do kilku miesięcy w związku z nadzwyczajną sytuacją i wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie.

To właśnie rosyjska napaść 24 lutego spowodowała, że Szwecja i Finlandia porzuciły wieloletnią tradycję neutralności i w połowie maja złożyły wnioski o przyjęcie do NATO. Po siedmiu tygodniach sojusznicy podpisali protokoły akcesyjne. By NATO oficjalnie przyjęło dwa skandynawskie państwa, wszystkie 30 krajów członkowskich Sojuszu musi ratyfikować protokoły.

Czerwcowy szczyt państw NATO w Madrycie rozpoczął de facto proces przyłączenia Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Na marginesie obrad zawarto wtedy trójstronne porozumienie szwedzko-fińsko-tureckie, bowiem to Ankara długo blokowała kandydatury Sztokholmu i Helsinek.

Opcje USA na wypadek, gdyby Rosja użyła broni jądrowej. "Pokaz brawury"