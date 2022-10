Ilu Rosjan mobilizacja "wypłoszyła" z kraju? Nowe dane: Co najmniej 700 tys. osób w dwa tygodnie

"Prawie dwa tygodnie po ogłoszeniu częściowej mobilizacji z Rosji wyjechało ok. 700 tys. osób, z czego 200 tys. wyjechało do Kazachstanu" - czytamy na Forbes.ru. Inne źródło portalu wskazuje, że liczba ta może sięgać nawet prawie miliona.

REKLAMA

Na razie nie można jednoznacznie wskazać, ile z tych osób to turyści, którzy w najbliższych dniach powrócą do Rosji.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Osoby opuszczające Rosję w obawie przed wcieleniem do armii nie wiedzą, kiedy będą mogły wrócić do domów. W ojczyźnie za unikanie mobilizacji grozi im kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Rosyjskie media niezależne informują od wielu dni, że ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja, to chaos. Eksperci i dziennikarze wskazują, że wcieleni do armii Rosjanie nie są przeszkoleni, nie mają podstawowego wyposażenia, a część z nich nie jest zdolna do służby wojskowej.

Zobacz wideo Kosiński: PiS przygotowuje swój elektorat do ewentualnej porażki i zakwestionowania wyborów

Wojna w Ukrainie. Sukcesy ukraińskich sił

Ukraińscy żołnierze w ostatnich godzinach zdobyli kilka kolejnych wsi na południu kraju.

Na jednym z nagrań umieszczonych w sieci Ukraińcy z 35 Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej meldują o wyzwoleniu wsi Dawydiw Brid położonej nad rzeką Ingulec na pograniczu obwodów mikołajowskiego i chersońskiego. Na nagraniu ukraińscy wojskowi uroczyście wywieszają nad miejscowością żółto-błękitną flagę.

Gen.Hodges: Ukraina osiągnęła taką dynamikę, która jest już nieodwracalna

Pozostałe wyzwolone wsie w obwodzie chersońskim, z których ukraińscy żołnierze opublikowali nagrania to Starosilla, Archanhelskie i Wełyka Ołeksandriwka.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji ukraińska armia w obwodzie chersońskim zdobyła w ostatnim czasie także kilka miejscowości wzdłuż Dniepru - między innymi Zołotą Bałkę, Nowoołeksandriwkę oraz Hawryłiwkę i przesuwa się na południe w kierunku miejscowości Dudczany.

**

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>