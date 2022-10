Trwa wyjaśnianie okoliczności eksplozji, do której doszło we wtorek w zakładach zbrojeniowych Arsenal w bułgarskim mieście Kazanłyk. Bułgarskie radio BNT informuje o trzech ofiarach śmiertelnych, z kolei agencja BTA twierdzi, że jedna osoba nie żyje, a dwie uznawane są za zaginione. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu mógł przyczynić się błąd ludzki.

