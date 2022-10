Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow opowiedział wczoraj (3 października) na kanale FREEDOM TV o projekcie "Chcę żyć". Zakłada on możliwość szybkiego poddania się przez rosyjskich żołnierzy.

Ukraina uruchomiła program "Chcę żyć". Rosjanie masowo się poddają

"Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow obiecał właściwą postawę Sił Zbrojnych Ukrainy wobec rosyjskich okupantów, w tym nowo zmobilizowanych, którzy zdecydują się poddać" - czytamy na kanale "Chcę żyć" na Telegramie. Jak wyjaśnił, osoby, które chcą się poddać, powinny wystawić białą flagę, zostawić broń i podnieść ręce do góry. Po przeszukaniu i przesłuchaniu otrzymają status jeńców wojennych.

Ukraińcy zapewniają także, że zgodnie z normami Konwencji Genewskiej, jeńcy wojenni mają zapewnione trzy posiłki dziennie, opiekę medyczną oraz możliwość kontaktu z bliskimi.



Osoby, które znajdują się już w Ukrainie i chcą się poddać, mogą zatelefonować pod jeden z podanych numerów telefonów lub skorzystać z chatbota kanału "Chcę żyć". Jusow przekazał we wtorek (4 października), że program przyniósł w ostatnich kilku tygodniach ponad dwa tysiące rezygnacji okupantów ze służby. Witalij Matijenko przekazał natomiast pod koniec września (co przytacza kanał programu), że dzwonią zarówno sami żołnierze rosyjskiej armii, jak i ich krewni, którzy chcą, by ich synowie czy mężowie pozostali przy życiu.

"Szeregi zmobilizowanych są nadal uzupełniane mieszkańcami wsi, małych miasteczek i przedstawicielami ludów tubylczych. Putin boi się dotknąć Moskwy i Petersburga, słusznie obawiając się, że może to doprowadzić do powstania frontu wewnętrznego. Tysiące Rosjan nadal umiera za bogatych mieszkańców wewnętrznej obwodnicy Moskwy" - czytamy w innym wpisie na kanale "Chcę żyć".

