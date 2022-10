Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger dostali Nagrodę Nobla za badania w dziedzinie mechaniki kwantowej. "Opracowanie narzędzi eksperymentalnych przez laureatów fizyki z 2022 r. położyło podwaliny pod nową erę technologii kwantowej. Możliwość manipulowania i zarządzania stanami kwantowymi oraz wszystkimi ich warstwami właściwości daje nam dostęp do narzędzi o nieoczekiwanym potencjale" - usłyszeliśmy w uzasadnieniu.

REKLAMA

Królewska Szwedzka Akademia Nauk podkreśliła, że "trwają intensywne prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem specjalnych właściwości poszczególnych systemów cząstek do budowy komputerów kwantowych, ulepszania pomiarów, budowania sieci kwantowych i ustanawiania bezpiecznej, szyfrowanej kwantowo komunikacji".

Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali: Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger

Alain Aspect jest profesorem École Polytechnique w Paryżu, John F. Clauser to amerykański naukowiec, a fizyk doświadczalny prof. Anton Zeilinger jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Wiedniu.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Wybory samorządowe zostaną sfałszowane?

Laureatów tegorocznej nagrody Nobla z dziedziny fizyki powiadomił telefonicznie Sekretarz Generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Podczas specjalne konferencji, kiedy ogłoszono nazwiska laureatów, połączono się telefonicznie z prof. Antonem Zeilingerem. Laureat Nagrody Nobla odebrał gratulacje i odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Przyznał, że mechanika kwantowa zaciekawiła go w pierwszym momencie, jak tylko o niej przeczytał.

Tydzień noblowski rozpoczęło poniedziałkowe ogłoszenie nazwiska laureata z dziedziny medycyny i fizjologii. Nobla z medycyny otrzymał Szwed Svante Pääbo "za odkrycie dotyczące genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka". Svante Pääbo to szwedzki biolog, który specjalizuje się w genetyce ewolucyjnej. Odkrył, że nastąpił transfer genów z wymarłych homininów [plemię ssaków z rodziny człowiekowatych - przyp. red.] do Homo sapiens. "Ten pradawny przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, na przykład wpływa na reakcję naszego układu odpornościowego na infekcje" - podkreślali członkowie komitetu medycznego.

W środę dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. W czwartek Akademia Szwedzka ogłosi nazwisko laureata literackiej Nagrody Nobla, a w piątek Norweski Komitet Noblowski poinformuje o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla. W następnym tygodniu w poniedziałek poznamy laureata lub laureatów tzw. ekonomicznego Nobla. To jedyne wyróżnienie, którego w swoim testamencie nie wymienił fundator nagrody Alfred Nobel, szwedzki przemysłowiec i wynalazca dynamitu. Nagrodę przyznaje Centralny Bank Szwecji.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>