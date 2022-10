Rada Federacji przyjęła we wtorek traktaty o przyłączeniu do Rosji tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego. W posiedzeniu brało udział 153 z 200 senatorów. Decyzja o przyłączeniu czterech okupowanych regionów podjęto jednogłośnie.

Rada Federacji Rosyjskiej ratyfikowała traktaty o aneksji terytoriów ukraińskich

Jak donosi agencja Interfax, traktaty stanowią, że od dnia przyjęcia nowych podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej za obywateli Rosji uznawani są obywatele Ukrainy i bezpaństwowcy stale zamieszkujący te terytoria. Wyjątek stanowią osoby, które w ciągu jednego miesiąca od tego dnia deklarują chęć zachowania innego obywatelstwa.

W umowach stwierdzono, że językiem państwowym w tych regionach jest język rosyjski. Przewidziano również, że od dnia przyjęcia nowych podmiotów w Federacji Rosyjskiej do 1 stycznia 2026 roku obowiązuje okres przejściowy.

Władimir Putin ma w ciągu 10 dni od daty przyjęcia do Rosji tych terytoriów, powołać pełniącego tymczasowo obowiązki wyższego urzędnika. W obwodach chersońskim i zaporoskim będą nazywani gubernatorami, a w tzw. donieckich i ługańskich republikach ludowych - szefami republik.

W poniedziałek traktaty ratyfikowała Duma Państwowa. Po wtorkowej decyzji izby wyższej, teraz ruch należy do Putina, którego podpis ostatecznie przypieczętuje aneksję zagrabionych Ukrainie ziem.

Aneksja Ukrainy. Rosja ogłosiła włączenie okupowanych terytoriów

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił włączenie okupowanych terenów na wschodzie Ukrainy do Rosji. Decyzja to skutek pseudoreferendów przeprowadzonych od 23 do 27 września w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Głosowania prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii.

Władze Ukrainy stwierdziły, że referenda w sprawie przyłączenia do Rosji, które odbyły się na terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojsko, są "nieważne i nic niewarte". Wedle rosyjskiej propagandy włączenie do Federacji Rosyjskiej poparło niemal 100 procent uczestników referendów.

Głosowanie zostało powszechnie uznane na Zachodzie za pseudoreferenda z ustalonym z góry wynikiem. Kijów wielokrotnie mówił, że nie da się szantażować. Ukraiński MSZ poinformował, że państwo nie zgodzi się również na żadne rosyjskie ultimatum i zamierza odbić kontrolowane przez Rosjan obszary. Zaapelował również do Zachodu o dostarczenie większej ilości pomocy wojskowej oraz nałożenie twardych sankcji na Rosję.