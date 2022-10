Królowa Danii opublikowała wczoraj (3 października) przeprosiny w związku z podjętą w zeszłym tygodniu decyzją. Królowa Małgorzata pozbawiła tytułów czworo swoich wnucząt, czym zaskoczyła i opinię publiczną i swojego najmłodszego syna. Dzieci Księcia Joachima mogą teraz używać tytułów hrabiego i hrabiny Monpezat.



Dania. Królowa przeprosiła za odebranie wnukom tytułów. Ale nie cofnęła swojej decyzji

Królowa Małgorzata przekazała przeprosiny w związku z reakcjami na decyzję o pozbawieniu tytułów swoich wnucząt. "Decyzję podjęłam już dawno. Po 50 latach na tronie naturalnym jest patrzeć wstecz i patrzeć w przyszłość. Moim obowiązkiem i pragnieniem jako królowej jest dopilnowanie, by monarchia na zawsze zawarła pakt z czasem. Wymaga to często podjęcia trudnych decyzji, a znalezienie właściwego czasu zawsze będzie trudne. Noszenie tytułu królewskiego wiąże się ze zobowiązaniami i zadaniami, które w przyszłości będą wymagać mniejszej liczby członków rodziny królewskiej" - napisała w oświadczeniu. "Podjęłam decyzję jako Królowa, mama i babcia, ale jako mama i babcia nie doceniałam tego, jak poczuje się mój najmłodszy syn i jego rodzina. To miało na nich wielki wpływ i przepraszam za to. Nikt nie powinien wątpić, że moje dzieci i wnuki są moją wielką radością i dumą. Mam nadzieję, że teraz jako rodzina odnajdziemy spokój, aby przetrwać tę sytuację" - dodała królowa.





Królowa Danii Małgorzata II odebrała wnukom tytuły, aby zapewnić im swobodę

Małgorzata Królowa Danii poinformowała 28 września, że postanowiła "ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r., że potomkowie Jego Królewskiej Wysokości Księcia Joachima mogą używać wyłącznie swoich tytułów jako hrabiego i hrabiny Monpezat. Do potomków księcia Joachima trzeba będzie odtąd zwracać się jako Ekscelencje. Decyzja królowej jest podobna do zmian, jakie inne rody królewskie wprowadziły na różne sposoby w ostatnich latach" - podano. Ta decyzja nie spotkała się jednak z entuzjazmem jej najbliższych. Jako powód tej zmiany wymieniono pierwotnie, że "królowa pragnie swoją decyzją stworzyć ramy dla czwórki wnuków, aby mogły kształtować swoje życie w znacznie większym stopniu, bez ograniczania się szczególnymi względami i obowiązkami, jakimi są formalne przynależności do królewskiej rodziny".





Książę Joachim, młodszy syn królowej Małgorzaty, nie ukrywał, że ta zmiana go zaskoczyła. "Nigdy nie jest zabawnie patrzeć, jak twoje dzieci są tak źle traktowane. Znajdują się w sytuacji, której nie rozumieją" - przekazał książę, cytowany przez BBC. Tak więc od stycznia 2023 r. czworo dzieci Joachima: 23-letni książę Nikołaj, 20-letni książę Feliks,13-letni książę Henryk oraz 10-letnia księżniczka Atena będą występować pod tytułami hrabiego i hrabiny Monpezat, zamiast księcia i księżnej.

Starszy syn królowej Małgorzaty II, książę koronny Fryderyk, jest pierwszym w kolejce do tronu. Jego czworo dzieci zachowało swoje tytuły. Jego żona, księżniczka Mary, poparła decyzję królowej, mówiąc, że "zmiana może być trudna i może naprawdę zaszkodzić. Ale to nie znaczy, że decyzja nie jest właściwa" - informuje BBC.

