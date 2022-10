Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, że Władimir Putin naciska na Alaksandra Łukaszenkę, próbując wciągnąć białoruską armię do wojny w Ukrainie. Jego zdaniem rosyjscy wojskowi mogą podjąć próbę przejęcia dowodzenia armią Białorusi.

Wojna w Ukrainie. Mychajło Podolak: Rosjanie mogą próbować przejąć kontrolę nad wojskiem Łukaszenki

- [Łukaszenka - red.] ma bardzo duże problemy na krajowym rynku politycznym. Nie jest tak silny z punktu widzenia legitymizacji, jak uważał [...]. Z drugiej strony, znajduje się pod silną presją Putina. [...] Federacja Rosyjska chce zwiększyć udział w wojnie państwa sojuszniczego, co grozi Białorusi zniweczeniem perspektyw państwowości… i Białorusini to rozumieją, także Łukaszenka - powiedział Podolak cytowany przez agencję Unian.

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy zwrócił też uwagę, że na białorusko-ukraińskiej granicy prowadzone są ćwiczenia wojskowe. Są też pola minowe, a sam obwód granicy jest dobrze strzeżony. - To wszystko jest wyraźnie kontrolowane - mówił Podolak. Jego zdaniem Białoruś przygotowuje się do zakwaterowania od 20 do 30 tys. rosyjskich poborowych. - Jeden ze scenariuszy, który uważamy za dość poważny, zakłada, że po nasyceniu jednostek wojskowych Białorusi, Rosjanie będą próbowali zorganizować bunt i przejąć kontrolę nad wojskiem od Łukaszenki - powiedział Podolak.



Białoruś. Rosyjscy wojskowi chcą przeniknąć do białoruskiej armii?

Pod koniec września pojawiły się doniesienia, że trzy rosyjskie myśliwce Su-30SM przyleciały na wojskowe lotnisko w białoruskich Baranowiczach. Informowało o tym Radio Racyja, powołując się na informację grupy monitoringu "Biełaruski Hajun".

We wrześniu kolejarze z Białorusi poinformowali o przygotowaniu infrastruktury kolei państwowych w całym kraju do przybycia pociągów wojskowych z Rosji. Główny zarząd wywiadu armii ukraińskiej powiadomił, że Moskwa planuje rozmieścić na Białorusi do 20 tysięcy rosyjskich wojskowych.

