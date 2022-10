Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie z działań wojennych w Ukrainie zwrócił uwagę, że rosyjskie jednostki Zachodniego Okręgu Wojskowego od kilku miesięcy działają głównie na północnym wschodzie obwodu charkowskiego, ale bez jasno określonego dowódcy. Teoretycznie był nim generał pułkownik Aleksandr Żurawlew, ale nie widziano go od jakiegoś czasu. Teraz jest nim nowo mianowany gen. Roman Berdnikow.

Putin znalazł kozła ofiarnego odpowiedzialnego za niepowodzenia?

Analitycy ISW sugerowali, że Putin może dążyć do przerzucenia winy za ewentualne kolejne straty Rosji w obwodzie charkowskim i ługańskim na Berdnikowa. Krytyka dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego, gen. Łapina w ostatnich dniach posłużyła jako katalizator szerszego załamania w rosyjskiej nacjonalistycznej przestrzeni informacyjnej. Amerykanie spodziewają się, że nominacja Berdnikowa może mieć na celu odwrócenie uwagi krytyków i przekierowanie rosnącego niezadowolenia właśnie na niego.

ISW: Putin zrzuca odpowiedzialność za porażki w obwodzie charkowskim

Utratę kontroli nad Łymanem skrytykowali nie tylko Rosjanie. Upust wielkiemu niezadowoleniu dał lider Czeczenów Ramzan Kadyrow. "Przykre jest nie to, że Łapin jest beztalenciem, ale że kryją go na górze osoby z kierownictwa sztabu generalnego. Nie wiem, co raportuje ministerstwo obrony głównodowodzącemu, ale ja osobiście uważam, że potrzebne są bardziej radykalne działania, włącznie z ogłoszeniem stanu wojennego nad granicą i użycia broni jądrowej małej mocy" - taką ocenę działaniom na froncie wystawił ostatnio Kadyrow.

Ukraińcy przejęli kontrolę nad miastem Łyman w obwodzie donieckim w sobotę. Wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyrył Tymoszenko zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych zadeklarowali przejęcie miasta Łyman. Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło odwrót rosyjskiej armii spod Łymanu.W oficjalnym komunikacie podano, że mogło dojść do całkowitego ich okrążenia przez ukraińską armię. Walki o Łyman i okoliczne miejscowości trwały od początku września. Miasto było pod rosyjską okupacją od końca maja. Komentatorzy oceniają, że po wyzwoleniu Łymanu ukraińskie jednostki będą mogły rozpocząć wyzwalanie okupowanych terytoriów obwodu ługańskiego.

Według Pentagonu wyzwolenie Łymanu otwiera ukraińskim siłom zbrojnym drogę do Siewierodoniecka. Analitycy ISW podkreślają, że w tym rejonie Ukraińcy odnoszą dalsze sukcesy. "Siły ukraińskie osiągnęły znaczne zyski w okolicach Łymanu i w północnej części obwodu chersońskiego w ciągu ostatnich 24 godzin. Rosyjskie jednostki pokonane na tych frontach były wcześniej uważane za jedną z głównych konwencjonalnych sił bojowych Rosji" - czytamy we wpisie Instytutu.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o sukcesach na południu i wschodzie kraju

O sukcesach ukraińskiej armii, bez podawania szczegółów mówił w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Zełenski. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ukraińska armia w obwodzie chersońskim zdobyła kilka miejscowości wzdłuż Dniepru i przesuwa się na południe w kierunku miejscowości Dudczancy.

Z kolei na północ od niedawno zdobytego Łymanu Ukraińcy wyzwolili w ostatnim czasie miejscowości Borowa, Szyiwka, Drużelubiwka i Iziumskie. Ukraińcy starają się także nacierać na wschód od Łymanu w kierunku Kreminnej w obwodzie ługańskim. Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy - rosyjska armia swoje główne szturmy prowadziła w okolicach Bachmutu i na zachód od Doniecka. Bezskutecznie. Ukraińcy, m.in. za pomocą nowoczesnej zachodniej artylerii uszkodzili ostatniej doby kilka rosyjskich składów amunicji i punktów dowodzenia na tyłach frontu.

