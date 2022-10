Pochodzący z Rosji mieszkaniec Iziuma mówi, że nie spodziewał się ataków Rosjan. - Chodziły słuchy, że Rosja przygotowuje się do wojny, ale my w to nie wierzyliśmy. Powariowaliście? - pytałem znajomych. Przecież my jesteśmy na pół ruscy, połowa rodziny tam, połowa tutaj. Jak tak można?" - pyta 72-letni pan Wiaczesław w rozmowie z PAP i mówi, jak wygląda teraz życie w mieście.

