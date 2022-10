Rosja. Biełgorod, atomowy okręt podwodny, wypłynął z bazy na "serię tajnych testów"

NATO, jak donoszą amerykańskie media, podobno zaalarmowało państwa członkowskie, że rosyjski okręt Biełgorod wypłynął ze swojej bazy położonej na Morzu Białym. "Urzędnicy ostrzegli, że Rosja może planować przetestowanie systemu uzbrojenia Biełgorod 'Posejdon', drona wyposażonego w bombę atomową" - pisał wczoraj (3 października) Fox News.

Rosja. Okręt podwodny Biełgorod, wyposażony w broń jądrową, wypłynął z portu

Okręt podwodny Biełgorod, uzbrojony w broń jądrową, ma znajdować się w okolicach Arktyki - donosi dziś (4 października) niezależny dziennik "The Moscow Times". Kraje zachodnie uważają, że zniknięcie okrętu Biełgorod z portu na Morzu Białym jest związane z testami, jakie mają zostać przeprowadzone przez Rosjan. K-329 Biełgorod to najdłuższy okręt podwodny (184 m) na świecie. Został wyposażony w torpedy "Posejdon" o napędzie atomowym, uzbrojone w głowice jądrowe.

Zdaniem włoskiego dziennika "La Repubblica" torpedy mogą przemierzyć setki mil pod wodą i spowodować "nuklearne tsunami". Włoska gazeta uważa, że okręt znajduje się na wodach w pobliżu Arktyki, gdzie ma przejść "serię tajnych testów".

Rosja. Zaobserwowano transport amunicji jądrowej

W niedzielę, czyli w podobnym czasie, co zniknięcie okrętu Biełgorod z bazy na Morzu Białym, prorosyjscy blogerzy wojskowi poinformowali o ruchu pociągów, które zdaniem analityków należą do tajnej jednostki nuklearnej. Zdaniem polskiego analityka cytowanego przez "The Moskow Times", konwój należy do 12 Głównego Zarządu rosyjskiego ministerstwa obrony, które odpowiada za "amunicję jądrową, jej przechowywanie, konserwację, transport i wydawanie jednostkom". Jak czytamy, nagranie opublikowane na kanale Rybar Telegram, na którym zostały uwiecznione pojazdy odporne na miny, nie wydają się być gotowe do "uwolnienia broni jądrowej".

"1. Może to być forma zasygnalizowania Zachodowi, że Moskwa eskaluje. 2. Rosyjskie siły RVSN zwykle intensywnie trenują jesienią. Rosja może przeprowadzić w październiku ćwiczenie odstraszania strategicznego GROM, więc ten pociąg może pokazywać przygotowanie do tego ćwiczenia" - napisał na Twitterze polski analityk.