Trwa kontrofensywa ukraińskich wojsk. Pentagon: Armia jest na dobrej drodze, by wypchnąć Rosjan za Dniepr

O sukcesach ukraińskiej armii, bez podawania szczegółów mówił w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Zełenski.

REKLAMA

- W wielu miejscach frontu nadal trwają zacięte walki. Ale perspektywa tych działań wojennych pozostaje oczywista - coraz więcej okupantów próbuje uciec, coraz więcej strat zadaje się armii wroga, rośnie zrozumienie, że Rosja popełniła błąd, rozpoczynając wojnę z Ukrainą - mówił podczas przemówienia prezydent Ukrainy.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Wołodymyr Zełenski dodał, że na wyzwalanych terenach nie brakuje rosyjskich fanatyków, którzy ciągle uważają, że okupant może wygrać wojnę. - O narodzie rosyjskim nie można powiedzieć tego samego, co o narodzie ukraińskim. Nikt z tych, którzy teraz po zbrodniczej mobilizacji są wysyłani na wojnę, nie będzie w stanie wyjaśnić: jaki to ma sens dla niego osobiście? Dlaczego miałby ryzykować swoje życie? - kontynuował Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że wśród zabitych okupantów są mężczyźni, którzy zostali zwerbowani do wojska zaledwie tydzień czy dwa tygodnie temu. - Ludzie nie byli szkoleni do walki, nie mają doświadczenia, by walczyć w takiej wojnie. Ale rosyjskie dowództwo po prostu potrzebuje chętnych - jakiegokolwiek sortu - aby zastępować zmarłych. A jak ci nowi zginą, to zostaną wysłani kolejni ludzie. Tak właśnie walczy Rosja. W ten sposób będzie też przegrywać - powiedział Zełenski.

Trwa kontrofensywa ukraińska na południu kraju i w okolicach Łymanu

Armia ukraińska kontynuuje ofensywę na południu kraju. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, wojska w obwodzie chersońskim zdobyły kilka miejscowości wzdłuż Dniepru.

Reuters przekazał, że w kierunku Łymanu zbliżają się komuny ukraińskich pojazdów wojskowych. To może być oznaką dalszej ofensywy w głąb Donbasu. Z kolei na północ od niedawno zdobytego Łymanu Ukraińcy wyzwolili w ostatnim czasie miejscowości Borowa, Szyiwka, Drużelubiwka i Iziumskie. Ukraińcy starają się także nacierać na wschód od Łymanu w kierunku Kreminnej w obwodzie ługańskim.

Serhij Haidai, gubernator obwodu ługańskiego w poniedziałkowym wywiadzie dla ukraińskiej telewizji przekazał, że rosyjska armia zajęła budynek szpitala psychiatrycznego w mieście Swatowo, w obwodzie Ługańskim. Jest to cel, który znajduje się na drodze do dwóch dużych miast w obwodzie ługańskim - Lisiczańska i Siewierodoniecka. - W budynku jest dość duża sieć podziemnych pomieszczeń, a Rosjanie zajęli pozycje obronne - podkreślił Haidai.

Zobacz wideo Rozmowa Łukasza Kijka z Antonem Heraszczenką - doradcą MSW Ukrainy

Szef okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Władimir Saldo poinformował, że na południu ukraińskie oddziały odzyskały wieś Dudczany, na zachodnim brzegu rzeki Dniepr. Dudczany znajdują się 30 km na południe od miejsca, w którym znajdował się front przed poniedziałkiem. Agencja Reutera zaznacza, że Oznacza to dokonanie największego wyłomu w rosyjskich liniach obrony od momentu rozpoczęcia ukraińskiej ofensywy na południu.

Wojna w Ukrainie. Analityk: Rosyjska armia już straciła zdolność do ataku

Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy - rosyjska armia swoje główne szturmy prowadziła w okolicach Bachmutu i na zachód od Doniecka. Bezskutecznie. Ukraińcy, m.in. za pomocą nowoczesnej zachodniej artylerii uszkodzili ostatniej doby kilka rosyjskich składów amunicji i punktów dowodzenia na tyłach frontu.

Żołnierze ukraińskiej 128. Brygady Piechoty Górskiej wyzwolili miejscowość Myroliubiwka, znajdującą się między linią dotychczasowego frontu a Dnieprem. Serhij Chlan, przedstawiciel chersońskiej rady obwodowej przekazał, że wyzwolone zostały cztery wsie w obwodzie charkowskim. - Oznacza to, że nasze siły zbrojne poruszają się wzdłuż brzegów Dniepru bliżej Berysławia - powiedział.

Gubernator Charkowa poinformował, że ostatniej doby rosyjskie pociski uderzyły w północno-wschodnią część miasta, zabijając kobietę.

Jak donosi Agencja Reutersa, południowa ofensywa zagraża szlakom zaopatrzenia dla ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru. Mosty na rzece w tym rejonie już wcześniej znalazły się pod kontrolą ogniową Ukraińców. Rosyjscy żołnierze zmuszani są do korzystania z prowizorycznych przepraw.

- Fakt, że przełamaliśmy front, oznacza, że rosyjska armia już straciła zdolność do ataku, a dziś lub jutro może stracić zdolność do obrony - powiedział Ołeh Żdanow, analityk wojskowy z Kijowa.

Pentagon: Ukraińskie wojska na dobrej drodze, by wypchnąć Rosjan za Dniepr

Według Celesty Wallander, asystentki sekretarza obrony USA do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Ukraina po odbiciu Łymana w obwodzie donieckim jest na dobrej drodze do osiągnięcia kilku kluczowych celów na polu bitwy. Zaznaczyła, że Kijów dąży do wzmocnienia swojej pozycji wojskowej jeszcze przed zimą.

- Myślę, że widzimy obecnie po pierwsze, zachwycające sukcesy w rejonie charkowskim, a także niektóre kluczowe sukcesy ukraińskich sił w regionie donieckim i ługańskim, zwłaszcza ostatnie zdobycie miasta i węzła kolejowego Łyman - oceniła Wallander w rozmowie w waszyngtońskim think-tanku CSIS.

Celeste Wallander powiedziała, że zajęcie Łymana przez Ukrainę "znacząco wpłynie na zdolność Rosji do zaopatrywania, uzupełniania i przemieszczania sił wzdłuż całej tej linii frontu konfliktu".

- Celem Ukrainy jest odepchnięcie rosyjskiego przyczółka na zachodnim brzegu Dniepru w Chersoniu - wyjaśniła Wallander.

- To byłaby poważna porażka Rosji. Oznaczałoby dalsze powstrzymanie rosyjskich ambicji, do zajęcia Odessy co było jednym z deklarowanych celów na początek tego roku. [...] Jak i również da Ukrainie dużo lepszą pozycję defensywną, by przeczekać to, co prawdopodobnie będzie okresem wygaszania walk w zimie. Więc Ukraina zdaje się być na dobrej drodze, by osiągnąć wszystkie te cele - powiedziała.