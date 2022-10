Dmitrij Miedwiediew skomentował wpis Elona Muska na Twitterze. Amerykański miliarder proponował, aby Ukraina zdecydowała się na pewne ustępstwa w trwającej wojnie. "Kudos dla @elonmusk! [Świetnie się spisałeś Musk - red.]. Tajny agent stracił przykrywkę. Zasługuje szybko na nową rangę. W następnym tweecie napisze, że Ukraina to sztuczne państwo" - napisał w poniedziałek Miedwiediew.





REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wpis Elona Muska na Twitterze wywołał burzę. "Nie mogę uwierzyć, że to napisałeś"

Wpis Elona Muska jest szeroko skomentowany i nie spotkał się z aprobatą. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda napisał m.in.: "Drogi Elonie Musku, gdy ktoś próbuje ukraść koła Twojej Tesli, nie czyni go to legalnym właścicielem samochodu ani kół".

Oleksander Scherba, ambasador Ukrainy w Austrii, skomentował słowa Muska dosadnie i jednoznacznie: "Nie chodzi tylko o terytorium, Elon! Chodzi o ludzi! Chodzi o ludobójstwo Ukraińców, ich języka, kultury! To, co jest pokojem dla ciebie, dla nich jest zniszczonym, kalekim życiem. Chodzi o pozwolenie nowemu Hitlerowi, by postawił na swoim! Nie mogę uwierzyć, że to napisałeś!".

Wołodymyr Zełenski reaguje na "plan pokojowy" Elona Muska

Wojna w Ukrainie. Elon Musk wyskoczył z propozycją negocjacji

W poniedziałek Elon Musk zamieścił na Twitterze wpis, który miał być propozycją negocjacyjną między Ukrainą a Rosją. Tweet miał formę ankiety, w której każdy mógł zagłosować, czy zgadza się z jego propozycjami. "Pokój Ukraina-Rosja: ponowne wybory w anektowanych regionach pod nadzorem ONZ. Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu. Krym formalnie należy do Rosji, tak jak jest od 1783 r. (do pomyłki Chruszczowa). Zapewnione zaopatrzenie w wodę na Krymie. Ukraina pozostaje neutralna".





Do propozycji Muska odniósł się również sam prezydent Ukrainy, publikując ankietę z pytaniem: "Którego Elona Muska lubisz bardziej? Tego, który popiera Ukrainę, czy tego, który popiera Rosję?". Do wtorku do godz. 9 zagłosowało ponad 1,8 mln osób. 81 proc. odpowiedziało, że woli tego, "który popiera Ukrainę".

Elon Musk nie przestał jednak zajmować się wojną w Ukrainie i forsować swoich pomysłów na jej zakończenie. W kolejnym wpisie zaproponował głosowanie: "Spróbujmy więc tego: wola mieszkańców Donbasu i Krymu powinna decydować o tym, czy są częścią Rosji, czy Ukrainy".

Po czym zwrócił uwagę na wielkość populacji Rosji i w związku z tym nikłe szanse na zwycięstwo Ukrainy. "Rosja przeprowadza częściową mobilizację. Pójdą na pełną mobilizację wojenną, jeśli Krym będzie zagrożony. Śmierć po obu stronach będzie druzgocąca. Rosja ma trzykrotnie większą populację niż Ukraina, więc zwycięstwo Ukrainy w wojnie totalnej jest mało prawdopodobne. Jeśli zależy ci na narodzie ukraińskim, szukaj pokoju".

Działania miliardera są o tyle zaskakujące, że popierał on Ukrainę w trwającej wojnie, przekazując do Kijowa anteny do odbioru satelitarnego Starlink. Są one zasilane również z gniazdka samochodowego, co znacznie ułatwia prowadzone w Ukrainie działania.

Elon Musk proponuje rozbiór Ukrainy i pójście na ustępstwa z Rosją