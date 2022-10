Informację o tym, że Korea Północna wystrzeliła rakietę, która przeleciała nad terytorium Japonii, podało biuro premiera kraju. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez władze pocisk wylądował w Oceanie Spokojnym - podaje agencja Associated Press.

Korea Północna wystrzeliła rakietę nad terytorium Japonii. Alarm i ewakuacja w kraju

Japońskie władze zaalarmowały mieszkańców północno-wschodnich regionów, aby ewakuowali się do schronów. To pierwszy tego rodzaju alarm od 2017 r., kiedy Korea Północna wystrzeliła pocisk średniego zasięgu Hwasong-12. Wtedy pociski przeleciały dwukrotnie nad Japonią, w odstępie kilku tygodni.

Tokio zawiesiło kursowanie pociągów w regionach Hokkaido i Aomori, dopóki rząd nie wydał kolejnego zawiadomienia, że północnokoreański pocisk wylądował na Pacyfiku.

Korea Północna wystrzeliła rakietę nad terytorium Japonii. 22 minuty lotu

Wtorkowa próba rakietowa była najbardziej prowokacyjną demonstracją broni przez Koreę Północną w tym roku. Kraj w ostatnim czasie przyspiesza testy rakietowe do rekordowego tempa. Na początku tego roku Pjongjang przetestował dwa międzykontynentalne pociski balistyczne. Wystrzelił je pod dużymi kątami i poniżej pełnego zasięgu, a więc nie przeleciały nad terytoriami innych krajów.

Test to piąta runda wystrzeliwania rakiet w ciągu 10 dni. AP podaje, że Korea Północna wykorzystuje dyplomatyczny impas z USA, aby zbudować pełnoprawny program broni jądrowej, który realnie zagraża regionalnym sojusznikom Stanów Zjednoczonych oraz terytorium USA. Według wstępnych informacji wystrzelona we wtorek rakieta mogłaby dotrzeć do wyspy Guam w południowej części Mikronezji, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe.

Ostrzał [...] jest lekkomyślnym aktem i zdecydowanie go potępiam - powiedział premier Japonii Fumio Kishida. Główny sekretarz japońskiego gabinetu Hirokazu Matsuno przekazał, że nie ma żadnych strat ani uszkodzeń, które spowodował pocisk lecący 22 minuty. Zarówno Korea Południowa, jak i Japonia zwołały nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia startu.

Korea Północna wystrzeliła rakietę nad terytorium Japonii. "Niebezpieczne i lekkomyślne"

Stany Zjednoczone potępiły Koreę Północną za przeprowadzenie testu rakiety balistycznej. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan rozmawiał telefonicznie na ten temat ze swoimi odpowiednikami z Japonii i Korei Południowej. "Podczas obu rozmów doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan podkreślił niezachwiane zobowiązania Stanów Zjednoczonych do obrony Japonii i Republiki Korei" - czytamy w komunikacie Białego Domu.

Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają niebezpieczną i lekkomyślną decyzję Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o wystrzeleniu nad Japonią pocisku balistycznego dalekiego zasięgu

- napisała w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, Adrienne Watson. Zarzuciła też władzom w Pjongjangu podejmowanie destabilizujących kroków i lekceważenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Watson dodała, że Stany Zjednoczone będą dążyć do ograniczenia Korei Północnej możliwości kontynuowania zakazanych programów rakiet balistycznych i broni masowego rażenia.

Korea Północna wystrzeliła w tym roku około 40 pocisków w 20 różnych próbach. Przywódca Kim Jong Un planuje rozszerzenie arsenału nuklearny i odmawia powrotu do dyplomacji nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi.

