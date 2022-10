Jak donosi rosyjski portal RTK, powołując się na źródła w ministerstwie obrony Roman Berdnikow zastąpił Aleksandra Żurawlewa. Resort nie podał jednak powodów tej decyzji. RBK zwrócił się do resortu obrony z prośbą o oficjalne potwierdzenie tej informacji. "Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Żurawliow nadal figuruje jako szef Zachodniego Okręgu Wojskowego, a Bierdnikow jest dowódcą 29. Armii Połączonych Sił Zbrojnych" - napisał RBK.

Pierwsze informacje o dymisji wojskowego przekazało w niedzielę Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ustaleń poprzedni dowódca ZOW został usunięty za niepowodzenia na froncie.

Zmiany w rosyjskiej armii. Kreml zmienił dowódców ZOW aż pięć razy

Roman Berdnikow był wcześniej dowódcą połączonego uzbrojenia Wschodniego Okręgu Wojskowego, następnie dowodził grupą wojsk rosyjskich w Syrii. W 1991 r. ukończył kijowską szkołę wojskową. W 2020 r. został awansowany do stopnia generała porucznika.

Jak donoszą ukraińskie media, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy rosyjski resort obrony aż pięciokrotnie zmieniał dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Aleksandr Żurawliow był dowódcą Zachodniego Okręgu Wojskowego od 2018 roku do maja tego roku. Po porażkach poniesionych podczas walk o Izium zastąpił go generał Giennadij Żidko. W sierpniu zastąpił go z kolei generał Andriej Syczewoj. Jego z kolei następcą został Roman Bierdnikow, który objął dowództwo 26 sierpnia. Kilkanaście dni później, po wyzwoleniu Iziuma, Bierdnikow został zwolniony, a w jego miejsce powrócił Aleksandr Żurawliow. Po 17 dniach stanowisko wraca do Bierdnikowa.

"Logika zmiany Berdnikowa na Żurawliowa, a potem znowu na Berdnikowa w ciągu jednego miesiąca, zwłaszcza w aktywnej fazie działań wojennych, jest niezrozumiała" - zauważa Defence Express.

W sierpniu agencja informacyjna RIA podała, że dowódca Floty Czarnomorskiej został zwolniony po serii upokorzeń, w tym zatonięciu jej głównego okrętu wojennego i utracie ośmiu samolotów.