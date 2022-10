Rosja: Duma ratyfikowała traktaty o przyłączeniu ukraińskich obwodów

Dokumenty dotyczące ratyfikacji przedstawił w Dumie Państwowej minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow. Następnie deputowani przyjęli ustawy o wejściu tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego do Federacji Rosyjskiej już w pierwszym czytaniu.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał w poniedziałek, że rosyjskie władze nie ustaliły do tej pory kształtu granic w obwodzie chersońskim i zaporoskim i "będzie to konsultowane z ludnością tych obwodów mieszkającą przy granicy".

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił włączenie okupowanych terenów na wschodzie Ukrainy do Rosji. Decyzja to skutek pseudoreferendów przeprowadzonych od 23 września do 27 września w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Głosowania prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii.

Aneksja Ukrainy. Reakcje na świecie

Przywódcy 27 krajów, oraz liderzy unijnych instytucji potępili w piątek kolejną bezprawną aneksję terytorium Ukrainy i zagrozili zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Wspólne oświadczenie opublikowali członkowie Rady Europejskiej.

"Nigdy nie uznamy nielegalnych referendów, które Rosja wymyśliła jako pretekst do dalszego naruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych wyników. Nigdy nie uznamy tej nielegalnej aneksji" - napisali przywódcy 27-mki i liderzy Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

Podkreślili, że te decyzje są nieważne i nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. "Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina" - napisali. Wezwali oni wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia nielegalnej aneksji. Zapowiedzieli też zaostrzenie sankcji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w weekend przemówieniu wyraził wdzięczność za potępienie rosyjskich pseudoreferendów na arenie międzynarodowej. Ukraiński przywódca podkreślił, że pseudoreferenda są nielegalne i nie mają żadnego związku z rzeczywistą sytuacją na froncie.

W sposób szczególny Wołodymyr Zełenski podziękował sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Gutteresowi, który - jak stwierdził - powiedział bez ogródek, że Rosja łamie cele i zasady ONZ, kartę ONZ i że pseudoreferenda i próby aneksji nie będą miały mocy prawnej.

