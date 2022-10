Rosja. "Tak, potwierdzam, zmarło już trzech". Śmierć rekrutów z jednego garnizonu

Zobacz wideo Reakcje Rosjan na zarządzoną mobilizację. "Wolę już iść do więzienia. Nie będę walczył za tę władzę"

- Tak, potwierdzam, zmarło już trzech. Jeden ze zmobilizowanych zmarł w następstwie ataku, drugi popełnił samobójstwo. Trzeciego odesłano do domu, gdzie niedługo później zmarł z powodu marskości wątroby - przekazał Maksim Iwanow, deputowany do Dumy Państwowej. Cytuje go portal Meduza

REKLAMA

We wsi Poroszyno, położonej około 130 km od Jekaterynburga, gdzie znajduje się ośrodek szkoleniowy nowo powołanych do wojska, wprowadzono "suche prawo" i zakazano spożywania alkoholu. Wszystko dlatego, że "zmobilizowani stale nadużywali alkoholu" - podkreśla Meduza.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Pieskow uspokaja? "Kreml woli zrównoważone podejście do broni jądrowej"

Kreml może powołać nawet 1,2 mln osób

Mobilizacja w Rosji została ogłoszona 21 września przez Władimira Putina. Według Ministerstwa Obrony do wojska zostanie powołanych 300 tys. Rosjan, którzy wcześniej służyli i mają doświadczenie bojowe. Źródła Meduzy, bliskie jednemu z ministerstw, przekazało, że w ramach mobilizacji do wojska ma zostać wcielonych więcej osób, bo aż 1,2 miliona. Kreml temu zaprzeczył.

Tymczasem rosyjskie media niezależne podkreślają, że ogłoszona mobilizacja to chaos. Według niezależnego rosyjskiego portalu Ważne Historie (Ważnyje Istorii - rok temu portal został wpisany przez reżim na listę "agentów", podobny los spotkał naczelnego portalu Romana Szlejnowa) wcieleni do armii Rosjanie nie są przeszkoleni, nie mają podstawowego wyposażenia, a część z nich nie jest zdolna do służby wojskowej. W ciągu niespełna dwóch tygodni z Rosji za granicę uciekło przed mobilizacją kilkaset tysięcy mężczyzn.

Serwis opublikował materiał wideo, w którym wcieleni do armii mężczyźni opowiadają, że wpisano ich na listę zmobilizowanych, a potem pozostawiono samym sobie. - Nawet namiotu z ogrzewaniem nam nie dali. Wywieźli nas w pole, autobus odjechał i nikomu nie jesteśmy potrzebni. Jak stado baranów nas zagnali. Sami się powoli mobilizujemy - tłumaczy mężczyzna, którego wypowiedź wraz z nagraniem z telefonu opublikowały Ważne Historie.

Fiasko mobilizacji na wschodzie Rosji. Połowa rekrutów odesłana do domu