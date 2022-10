Rosja ma problemy, generał zadaje pytanie: "Gdzie zniknęło 1,5 mln zestawów wyposażenia dla żołnierzy"?

Zgodnie z zapowiedzią Władimira Putina do wojny w Ukrainie powołanych zostanie 300 tysięcy rezerwistów. Taką liczbą podał 21 września, a tydzień później podpisał dekret o wcieleniu kolejnych 120 tys. osób.

O tym, że prawdopodobnie wcielani do armii nie dostaną żadnego sprzętu, napisał na Telegramie Andrej Guruliow, generał-poruсznik rezerwy i radny Dumy Państwowej Rosji. Odpowiedzialnością za brak mundurów na zbornych punktach mobilizacyjnych Guruliow obarczył generała Dmitrija Bułgakowa, zastępcę ministra obrony Rosji odpowiedzialnego za zaopatrzenie wojska. We wrześniu generał Bułgakow został przeniesiony na inne stanowisko.

Nadal nie rozumiem, gdzie zniknęło półtora miliona zestawów, które były przechowywane w punktach odbioru personelu? Nikt tego nie wyjaśni!

- dopytuje generał.

Wojna w Ukrainie. "Wygramy w każdym przypadku"

Rosyjski deputowany poruszył więcej kwestii związanych z wojną, gdyż jak zaznaczył, "jest ona długa".

Musimy gromadzić broń, przemysł też ma ograniczenia. Konieczne jest przeprowadzenie strategicznej operacji w celu pokonania krytycznych obiektów, jest to warunek wstępny. Od 1 listopada działanie to będzie miało maksymalną skuteczność

- przestrzegł. Guruliow nie szczędził też krytyki dowództwu armii. "Powinny istnieć wyraźne ugrupowania oraz fronty, na których dowódca będzie miał pełną władzę i decyzje w swoim obszarze odpowiedzialności. Interakcja między frontami jest prowadzona przez Sztab Generalny. Niestety, dziś system zawodzi" - ocenił.

Nadszedł czas, aby podjąć decyzję, przygotować plan, ustalił jasną kolejność dla wszystkich procesów. Tak, wygramy w każdym przypadku. [...] Nie możemy zakładać, że Nord Stream został wysadzony w powietrze, a jakaś brudna rura z Norwegii do Polski będzie działać, tak nie będzie

- odgrażał się członek rosyjskiej Dumy. Wciąż nieznane są przyczyny awarii gazociągu Nord Stream. W ubiegłym tygodniu doszło do rozszczelnienia i wycieku gazu oraz eksplozji podwodnych w tych rejonach.

O tym, jak mozolnie przebiega mobilizacja w Rosji, wiadomo z doniesień z różnych części kraju. Pod koniec września w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym do świeżo zmobilizowanych żołnierzy przemawia jeden z dowódców pułku, który wkrótce trafi na wojnę. Przyznaje, że sam trafił trzy dni wcześniej do pracy i nie bardzo wie, co wydarzy się dalej.

Rekruci dostawali też zardzewiały i nienadający się do niczego sprzęt. Wielu uciekło z kraju. Część z tych, którzy protestowali przeciw mobilizacji, zostało zatrzymanych przez służby.

