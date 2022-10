Rosja. Carycę propagandy "obleciał strach"? Tłumaczy się: Jestem małą cząstką społeczeństwa

Margarita Simonian, szefowa rosyjskiej propagandowej telewizji Russia Today, broniła dotąd narracji Kremla o "specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie", zaprzeczając tym samym, by Rosja prowadziła tam wojnę. W mediach, którymi zarządza, szerzyła nienawiść do Zachodu, nawoływała do wojny atomowej i zabijania "ukraińskich nazistów".

- Albo przegramy w Ukrainie, albo rozpocznie się trzecia wojna światowa. Myślę, że trzecia wojna światowa to bardziej możliwy scenariusz, znając nas, znając naszego przywódcę - mówiła w kwietniu. - Najmniej prawdopodobny wynik - zakończenie tego wszystkiego uderzeniem nuklearnym - wydaje mi się bardziej prawdopodobny niż inny bieg wydarzeń - podkreśliła.

Ale od czasu, gdy ukraińskie wojsko rozpoczęło kontrofensywę i sukcesywnie odbija kolejne tereny spod rosyjskiej okupacji, pewność "carycy" putinowskich mediów zdaje się chwiać.

Rosja. Margarita Simonian: Jestem tylko dziennikarką, maleńką częścią społeczeństwa

Pod koniec września Margarita Simonian skrytykowała sposób, w jaki prowadzona jest w Rosji częściowa mobilizacja do walki w Ukrainie. Propagandystka zwróciła uwagę, że wezwania dostają osoby starsze, niż przewidują przepisy o obowiązku wojskowym, osoby chore lub z grupami inwalidzkimi, a także kobiety.

Z kolei w niedzielę Simonian opublikowała serię tweetów, w których uparcie powtarza, że reprezentuje "społeczeństwo, a nie władzę".

"To, że jestem w telewizji, nie czyni mnie władzą. Odpowiadam za media. Jestem redaktorką naczelną, dziennikarką. Jestem członkinią społeczeństwa, taką jak wszyscy. Jestem małą cząstką społeczeństwa i czuję dokładnie to samo, co reszta społeczeństwa" - przekonuje Simonian.

"Nigdy nie wejdę do polityki. Po prostu kocham swój naród i służę narodowi. Nie urzędnikom - niektórzy z nich są dobrzy, niektórzy źli, niektórzy głupi. I nie jakimś generałom, którzy są lub nie są mi znani, a którzy podejmują decyzje mogące zaszkodzić mojemu krajowi i rodakom" - podkreśla.

"Podejmujących takie decyzje nie będę usprawiedliwiała. Bo nadal służę mojemu narodowi i ojczyźnie. A poza tym nie jest to już przedmiotem mojego zainteresowania w pracy" - dodaje.

Komentarze po słowach Simonian: "Chce wyzbyć się odpowiedzialności"

Te twierdzenia propagandystki spotkały się z obfitym odzewem na Twitterze. "Wygląda, jak próba wybielania, usprawiedliwiania, wyzbycia się odpowiedzialności za manipulacje, kłamstwa, wzywanie do ludobójstwa. Jej rola w kremlowskiej machinie propagandowej jest kluczowa! Chyba obleciał ją strach. Ważny znak!" - oceniła Katarzyna Chawryło z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Podobnego zdania jest Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "Czyżby szczury uciekały z pokładu?" - zapytała w tweecie.

