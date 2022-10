"Jak stado baranów nas zagnali". Fiasko mobilizacji na wschodzie Rosji. Połowa rekrutów odesłana do domu

Zobacz wideo Zełenski zwrócił się do Rosjan: Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury.

Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację 21 września. - W ciągu 10 dni kilka tysięcy naszych rodaków otrzymało wezwanie i przybyło do wojskowych urzędów rejestracji i rekrutacji - powiedział Michaił Diegtiariow, gubernator regionu chabarowskiego na Dalekim Wschodzie Rosji.

- Około połowa z nich została odesłana do domu, ponieważ nie kwalifikowała się do służby wojskowej - podkreślił. Jak dodał, w związku z tymi błędami stanowisko stracił komisarz wojskowy Jurij Łajko. Michaił Diegtiariow zapowiedział jednocześnie, że usunięcie komisarza nie wpłynie na plan mobilizacji ustalony przez Władimira Putina.

Mobilizacyjny chaos w Rosji

Ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja to chaos - informują rosyjskie media niezależne. Według niezależnego rosyjskiego portalu Ważne Historie (Ważnyje Istorii - rok temu portal został wpisany przez reżim na listę "agentów", podobny los spotkał naczelnego portalu Romana Szlejnowa) wcieleni do armii Rosjanie nie są przeszkoleni, nie mają podstawowego wyposażenia, a część z nich nie jest zdolna do służby wojskowej. W ciągu niespełna dwóch tygodni z Rosji za granicę uciekło przed mobilizacją kilkaset tysięcy mężczyzn.

Serwis opublikował materiał wideo, w którym wcieleni do armii mężczyźni opowiadają, że wpisano ich na listę zmobilizowanych, a potem pozostawiono samym sobie. - Nawet namiotu z ogrzewaniem nam nie dali. Wywieźli nas w pole, autobus odjechał i nikomu nie jesteśmy potrzebni. Jak stado baranów nas zagnali. Sami się powoli mobilizujemy - tłumaczy mężczyzna, którego wypowiedź wraz z nagraniem z telefonu opublikowały Ważne Historie.

